سناتور کهنه‌کار جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن که نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به رویارویی نظامی با ایران داشت، شامگاه شنبه مُرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لیندسی گراهام، سناتور کهنه‌کار جمهوری‌خواه و  یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن که نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به رویارویی نظامی با ایران داشت، شامگاه شنبه مُرد،

دفتر او در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «سناتور لیندسی گراهام، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.» 

گراهام  یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن بود و نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به تحریم و رویارویی نظامی با ایران داشت. رویکرد او فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی معمولی بود و ترکیبی از محاسبات راهبردی، منافع اقتصادی و همراهی با سیاست‌های اسرائیل را شامل می‌شد.

این سناتور آمریکایی در حمایت از اپوزیسیون خارج‌نشین و جریان‌های برانداز نقش پررنگی داشت و در اجتماعات آنها شرکت می‌کرد و یکبار در یک مصاحبه تلویزیونی گفت از اینکه ایرانی‌ها به او «عمو لیندسی» می‌گویند، خوشحال است!

گراهام به صراحت خواستار سقوط نظام جمهوری اسلامی بود. او معتقد بود که هرگونه پایان جنگ، چه از طریق دیپلماسی و چه اقدام نظامی، باید به گونه‌ای باشد که "ایران را از بازگشت به روش‌های کهنه‌اش بازدارد". برای او، این به معنای ایجاد تغییری اساسی در ساختار قدرت ایران بود. او معتقد بود که با سقوط حکومت ایران، ایالات متحده به کنترل بر ۳۱ درصد از ذخایر نفتی جهان دست خواهد یافت.

گراهام یکی از حامیان سرسخت اسرائیل بود و حتی در سال ۲۰۲۴ پیشنهاد داده بود که باید به اسرائیل اجازه داده شود تا برای پایان دادن به جنگ غزه از بمب هسته‌ای استفاده کند، اظهارنظری که با محکومیت شدید ایران مواجه شد. او همچنین از کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، خواسته بود تا به طور مستقیم وارد عملیات نظامی علیه ایران شوند و تهدید کرده بود که در غیر این صورت، این کار "عواقبی" در پی خواهد داشت. در مورد لبنان نیز، او با هرگونه توافقی که توانایی اسرائیل در مقابله با حزب‌الله را محدود کند، مخالفت بود.

منبع: واشنگتن پست

برچسب ها: لیندسی گراهام ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۲:۱۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جهنم در انتظارش ، لعنت به روح نجسش
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
وطن پرست
۲۰:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به جهنم رفت
۷
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
سقط شد؟ یا مرد؟
۷
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بره جهنم امید خدا بحق همه خونهای نا بحق ریخته دنیا و عالم خبر مرگ ترامپ و توله یاتوهو.‌درک برن و کرم به بدن و رروحون
۶
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
الله اکبر
۵
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
انشاا.. ترامپ و بنیامین..
۶
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
💩💩💩💩 به روح اش برسه تا حال بیاد.
۶
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اگر خوب بود جایگاه نزد خدا خوب خواهد بود اگر ظالم بود خدا جهنم را به امثال آنها وعده داده بس به جای خدا قاضی نشویم
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
دولت پور
۱۹:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
لغت مردن را برای این حرامزاده بکار بردن صحیح نیست به درک واصل شد
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدا رو شکر. ان شاءاللّه جهان از شر چنین آدمهایی حرمزاده و جنایکار خلاص شود. امشب این آدم شرور و جنایکار در قعر جهنم با اولیاش معشور می‌شود...
۵
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دعا کن ترامپ خم باهات محشوربشه
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جهنم آغوش بگشا
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مُرد چیه به درک واصل شد
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
رفت به درک اسفل .به قعر جهنم .
مبارک هممون باشه
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
لعنت بر قوم ظالمین، این ملعون و ترامپ و نتانیاهو و دیگر جنایتکاران آمریکایی و صهیونیست.
۵
۰
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