باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لیندسی گراهام، سناتور کهنه‌کار جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن که نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به رویارویی نظامی با ایران داشت، شامگاه شنبه مُرد،

دفتر او در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «سناتور لیندسی گراهام، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.»

گراهام یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن بود و نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به تحریم و رویارویی نظامی با ایران داشت. رویکرد او فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی معمولی بود و ترکیبی از محاسبات راهبردی، منافع اقتصادی و همراهی با سیاست‌های اسرائیل را شامل می‌شد.

این سناتور آمریکایی در حمایت از اپوزیسیون خارج‌نشین و جریان‌های برانداز نقش پررنگی داشت و در اجتماعات آنها شرکت می‌کرد و یکبار در یک مصاحبه تلویزیونی گفت از اینکه ایرانی‌ها به او «عمو لیندسی» می‌گویند، خوشحال است!

گراهام به صراحت خواستار سقوط نظام جمهوری اسلامی بود. او معتقد بود که هرگونه پایان جنگ، چه از طریق دیپلماسی و چه اقدام نظامی، باید به گونه‌ای باشد که "ایران را از بازگشت به روش‌های کهنه‌اش بازدارد". برای او، این به معنای ایجاد تغییری اساسی در ساختار قدرت ایران بود. او معتقد بود که با سقوط حکومت ایران، ایالات متحده به کنترل بر ۳۱ درصد از ذخایر نفتی جهان دست خواهد یافت.

گراهام یکی از حامیان سرسخت اسرائیل بود و حتی در سال ۲۰۲۴ پیشنهاد داده بود که باید به اسرائیل اجازه داده شود تا برای پایان دادن به جنگ غزه از بمب هسته‌ای استفاده کند، اظهارنظری که با محکومیت شدید ایران مواجه شد. او همچنین از کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، خواسته بود تا به طور مستقیم وارد عملیات نظامی علیه ایران شوند و تهدید کرده بود که در غیر این صورت، این کار "عواقبی" در پی خواهد داشت. در مورد لبنان نیز، او با هرگونه توافقی که توانایی اسرائیل در مقابله با حزب‌الله را محدود کند، مخالفت بود.

منبع: واشنگتن پست