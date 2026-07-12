»دیر کل ورزش و جوانان اردبیل با حضور در منزل شهید ایرج آسمانی از خانواده وی تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور عبدالمهدی نصیرزاده نایب‌رئیس فدراسیون کشتی، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از خانواده شهید ورزشکار ایرج آسمانی تجلیل و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای ورزشکار و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و وطن‌دوستی در جامعه ورزش تأکید شد.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدیه، از برادر شهید والامقام ایرج آسمانی به پاس صبر، استقامت و همراهی خانواده معظم این شهید تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

شهید ایرج آسمانی از ورزشکاران رشته کشتی و از چهره‌های ماندگار ورزش استان اردبیل بود که با حضور در جبهه‌های دفاع از میهن، به فیض عظیم شهادت نائل آمد. در پاسداشت نام و یاد این شهید والامقام، یکی از سالن‌های ورزشی شهر اردبیل به نام ایشان نام‌گذاری شده است تا یاد و خاطره این ورزشکار شهید برای نسل‌های آینده زنده و ماندگار بماند.