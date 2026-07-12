نیروی دریایی روسیه و چین با موفقیت مرحله دریایی رزمایش مشترک را به پایان رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع چین اعلام کرد که کشتی‌های جنگی نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین (PLA) مرحله دریایی رزمایش مشترک دریایی-۲۰۲۶ را با موفقیت به پایان رساندند.

این وزارتخانه اعلام کرد: "طرفین مهارت‌های [رزمی] خود را در دریا و آسمان برای محافظت از صلح تقویت کردند. "

این مرحله در ۱۱ جولای به پایان رسید. این رزمایش‌ها که در دریای زرد برگزار شد، با هدف تمرین عملیات نجات، حمله به اهداف در دریا و کمک به دفاع هوایی و موشکی انجام شد.

در این بیانیه آمده است: "به لطف هماهنگی مؤثر، هر دو طرف اعتماد متقابل را افزایش دادند، توانایی خود را برای عمل به عنوان یک تیم در نبرد افزایش دادند و روابط و همکاری‌های دوجانبه سنتی دوستانه را تقویت کردند. "

در پی این رزمایش، نیروی دریایی روسیه و چین کشتی‌های جنگی خود را برای گشت‌زنی مشترک به مناطق مربوطه در اقیانوس آرام اعزام خواهند کرد و به این ترتیب «سهم فعال خود را در حمایت از صلح و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای ایفا خواهند کرد.»

منبع: تاس