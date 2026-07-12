سرمربی آرژانتین با تمجید از روحیه جنگندگی تیمش در بازی ۳ بر ۱ مقابل سوئیس، از عبور دشوار آرژانتین از سد حریف فیزیکی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آرژانتین در دیداری نفس‌گیر و تماشایی، پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سوئیس عبور کرده و بلیت نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را رزرو کند. شاگردان لیونل اسکالونی در این مسابقه سخت، تا آخرین لحظه جنگیدند تا سهمیه حضور در جمع چهار تیم پایانی را کسب کنند؛ دستاوردی که سرمربی آلبی‌سلسته آن را «تاریخی» خواند.

لیونل اسکالونی در نشست خبری پس از بازی، ضمن تقدیر از حریف سرسخت خود گفت: «سوئیس با ارائه یک فوتبال فیزیکی، ما را تحت فشار شدیدی قرار داد و لحظات دشواری را رقم زد. البته اخراج بازیکن حریف نقطه عطفی برای ما بود و به ما اجازه داد کنترل بازی را در دست بگیریم.»

او با اشاره به دشواری‌های مسیر قهرمانی افزود: «در جام جهانی هیچ‌چیز آسان به دست نمی‌آید. حتی در قطر هم مسیری مشابه را طی کردیم. اگرچه امروز از نظر نمایش فوتبالی جای بهبود داشتیم، اما حضور دوباره در نیمه‌نهایی افتخاری بزرگ برای این نسل از بازیکنان است.»

آرژانتین چهارشنبه در آتلانتا باید به مصاف انگلیس برود؛ حریفی که با هدایت توماس توخل و پس از پیروزی دراماتیک مقابل نروژ به این مرحله رسیده است. اسکالونی با تأکید بر اینکه حریف آینده‌اش تفاوتی برای او ندارد، تمرکز اصلی تیمش را بر ریکاوری جسمانی و ذهنی بازیکنان پس از فشار سنگین بازی با سوئیس دانست.

سرمربی آرژانتین در پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون حساسیت‌های تاریخی تقابل با انگلیس، با تاکید بر ماهیت ورزشی این رقابت گفت: «این تنها یک مسابقه فوتبال است و نباید به آن نگاهی فراتر داشت. من برای توماس توخل احترام زیادی قائلم، اما تمام تمرکز ما صرفاً بر زمین مسابقه است.»

اسکالونی در پایان با لحنی آمیخته به طنز و واقع‌گرایی، نمایش تیمش را به چالش کشید و گفت: «می‌توانید بنویسید که امروز نمایش درخشانی نداشتیم؛ ما واقعاً سختی کشیدیم. اما مهم این است که در چنین تورنمنت‌هایی، تیم همیشه راهی برای پیروزی پیدا می‌کند.»

برچسب ها: آرژانتین ، جام جهانی
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