بنا بر اعلام شرکت برق منطقه‌ای گیلان، پست سیار رشتیان با هدف تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکان این منطقه به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل سلیمانی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به رصد مستمر و مداوم زیرساخت‌های حیاتی تامین انرژی برق استان گفت: با توجه به کار کارشناسی انجام شده، احداث یک دستگاه پست در این منطقه ضرورت پیدا کرد که با کار جهادی و شبانه‌روزی اجرای این طرح مهم عملیاتی شد.

او با بیان اینکه انرژی برق، اساس توسعه پایدار و موتور محرک تمام فعالیت‌ها است، افزود: پست سیار رشتیان با ظرفیت ۳۰ مگاولت‌آمپر در مرکز شهرستان رشت برق دار شده است و بهره‌برداری از این طرح قبل از اوج بار امسال در تأمین برق پایدار و کیفیت ولتاژ برق مشترکان این ناحیه نقش بسزایی دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه برای این طرح ۱۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: با توجه به تراکم جمعیت و ساخت و ساز بالا در این منطقه از شهرستان رشت و نیاز روزافزون به انرژی برق، در محل پست سیار رشتیان، پست دائم احداث خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای گیلان

برچسب ها: شرکت برق منطقه ای گیلان ، تأمین برق مطمئن
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