باشگاه خبرنگاران جوان - در متن نامه دکتر احمد دنیامالی به میخائیل دگتیارف، وزیر ورزش فدراسیون روسیه آمده است:
«جناب آقای میخائیل دگتیارف، وزیر محترم ورزش فدراسیون روسیه
با سلام و احترام، مایلم صمیمانهترین تبریکات خود را به مناسبت تصمیم اخیر کمیته بینالمللی المپیک در خصوص تعلیق موقت محرومیت کمیته المپیک روسیه و فراهم شدن زمینه مشارکت گستردهتر ورزشکاران روسیه در رویدادهای ورزشی بینالمللی، به جنابعالی و جامعه ورزش فدراسیون روسیه ابراز نمایم.
اطمینان دارم که حضور فعال ورزشکاران تمامی کشورها در رقابتهای بینالمللی، در چارچوب اصول و ارزشهای منشور المپیک، نقشی مؤثر در تقویت دوستی، تفاهم متقابل و همبستگی میان ملتها و نیز توسعه ورزش در سطح جهانی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاریهای ورزشی، تحکیم همبستگی در جامعه جهانی ورزش و پاسداشت استقلال و ارزشهای بنیادین جنبش المپیک حمایت کرده است. امیدوارم این تحول، زمینهساز توسعه هرچه بیشتر همکاریهای ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و نیز تقویت تعاملات ورزشی در عرصه بینالمللی باشد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران».