باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر حملات سحرگاه امروز سپاه در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا + فیلم

تصاویر حملات سحرگاه امروز نیرو‌ی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویر عملیات مشترک نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حملات سحرگاه امروز، در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا، منتشر شد.

مطالب مرتبط
تصاویر حملات سحرگاه امروز سپاه در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا + فیلم
young journalists club

۸۵ هدف راهبردی آمریکا زیر آتش موشک‌ها و پهپاد‌ها + فیلم

تصاویر حملات سحرگاه امروز سپاه در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا + فیلم
young journalists club

حضور مقامات بیش از ۱۰۰ کشور در تهران نشان داد ایران دیگر تنها نیست + فیلم

تصاویر حملات سحرگاه امروز سپاه در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا + فیلم
young journalists club

تجاوز بی‌پاسخ نمی‌ماند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تشییع میلیونی و ابراز ارادت به رهبر انقلاب تبلیغات غرب را در هم شکست! + فیلم
۱۱۸۳

تشییع میلیونی و ابراز ارادت به رهبر انقلاب تبلیغات غرب را در هم شکست! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۷۶۲

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۶۰۶

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۵۷۴

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم
۵۱۹

افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
احسنت. چه خبر خوبی. این خبرها خوب هستند ولی خبر مذاکره کردن با قاتل اصلاً خوب نیست
۰
۲
پاسخ دادن