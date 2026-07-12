باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات انتخابی کشتی پهلوانی نوجوانان استان مازندران و انتخابی مسابقات کشوری در سالن امام رضا (ع) شهرستان محمودآباد برپا شد.
این رقابتها در اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۱۰۰ کیلوگرم برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.
نفرات برتر اوزان مختلف به شرح ذیل میباشد.
وزن ۵۰ کیلوگرم
مقام اول: احد بابایی
مقام دوم: محمد رضا اسحاقی
مقام سوم: رادین ابراهیمی و محمدعلی سیفی
وزن ۶۰ کیلوگرم
مقام اول: یوسف کرمی
مقام دوم: محمدرضا فولادی
مقام سوم: محمدمهدی محسنی و محمدعلی آرزو
وزن ۷۰ کیلوگرم
مقام اول: امیرحسین عرب عامری
مقام دوم: مهدی یونس زاده
مقام سوم: ابوالفضل عباسی و پویان بابایی
وزن ۸۰ کیلوگرم
مقام اول: متین سیفی
مقام دوم: امیرعلی فلاحیان
مقام سوم: ابوالفضل ملکی و امیرحسین شاه حسینی
وزن ۱۰۰ کیلوگرم
مقام اول: محمدحسین محمدیان
مقام دوم:؛ حسین شلفی
مقام سوم: امیر محمد احمد بیگی و امیر رضا کرد ناییج