پس از یک روز رقابت، نفرات برتر پیکار‌های انتخابی کشتی پهلوانی نوجوانان استان مازندران در محمودآباد مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات انتخابی کشتی پهلوانی نوجوانان استان مازندران و انتخابی مسابقات کشوری در سالن امام رضا (ع) شهرستان محمودآباد برپا شد.

این رقابت‌ها در اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۱۰۰ کیلوگرم برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.

نفرات برتر اوزان مختلف به شرح ذیل می‌باشد.

وزن ۵۰ کیلوگرم

مقام اول: احد بابایی

مقام دوم: محمد رضا اسحاقی

مقام سوم: رادین ابراهیمی و محمدعلی سیفی

وزن ۶۰ کیلوگرم

مقام اول: یوسف کرمی

مقام دوم: محمدرضا فولادی

مقام سوم: محمدمهدی محسنی و محمدعلی آرزو

وزن ۷۰ کیلوگرم

مقام اول: امیرحسین عرب عامری

مقام دوم: مهدی یونس زاده

مقام سوم: ابوالفضل عباسی و پویان بابایی

وزن ۸۰ کیلوگرم

مقام اول: متین سیفی

مقام دوم: امیرعلی فلاحیان

مقام سوم: ابوالفضل ملکی و امیرحسین شاه حسینی

وزن ۱۰۰ کیلوگرم

مقام اول: محمدحسین محمدیان

مقام دوم:؛ حسین شلفی

مقام سوم: امیر محمد احمد بیگی و امیر رضا کرد ناییج

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی پهلوانی
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