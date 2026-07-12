معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اصابت پرتابه پهپاد دشمن امریکایی - صهیونیستی به اطراف شهر یاسوج در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه (۲۱ تیر) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اصابت پرتابه پهپاد دشمن آمریکایی - صهیونیستی به اطراف شهر یاسوج در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه (۲۱ تیر) خبر داد.

 فتاح محمدی روز یکشنبه گفت: ساعت سه بامداد امروز یک منطقه در اطراف شهر یاسوج مورد اصابت پرتابه پهپاد دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این حمله تلفات جانی نداشت و فقط به یک وسیله نقلیه خسارت وارد شده است.

منبع: روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

برچسب ها: پهپاد ، حمله آمریکا
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اصابت پهپاد دشمن به اطراف یاسوج