باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - فرخی معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: با توجه به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان در فصل تابستان، تمامی ادارات راهداری شهرستانها در حالت آمادهباش قرار گرفته و ۳۰ اکیپ راهداری متشکل از ۱۲۰ راهدار با بهرهگیری از ۲۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات و تجهیزات راهداری در محورهای اصلی، شریانی و پرتردد استان مستقر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی و خدمترسانی به مسافران اقدام کنند.
او افزود: استقرار اکیپهای عملیاتی در محورهای پرتردد از جمله کریدور راهبردی چابهار–مشهد، شامل محورهای بیرجند–قاین، بیرجند–سربیشه–نهبندان، نهبندان–زاهدان، بیرجند-قاین و سایر محورهای شریانی استان از جمله محور فردوس- دیهوک- - راور – کرمان، طبس- یزد- طبس- اصفهان و طبس – بشرویه با هدف ارتقای ایمنی، افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث احتمالی و کاهش مخاطرات سفر انجام شده است.
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فرخی با اشاره به آمادگی کامل ماشینآلات راهداری و سایر تجهیزات مورد نیاز اظهار کرد: این ماشینآلات در ۴۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری و همچنین نقاط راهبردی استان جانمایی شدهاند تا در صورت وقوع هرگونه سانحه، انسداد مسیر یا بروز مشکلات ناشی از شرایط جوی، اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر استقرار اکیپهای آمادهباش، عملیات راهداری محوری نیز در سطح محورهای استان با جدیت در حال اجراست و راهداران در قالب برنامههای نگهداری مستمر، اجرای خطکشی، نصب و تعمیر علائم، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، تنقیه پلها و آبروها، لکهگیری و مرمت رویه آسفالت را در دستور کار دارند.