مربی دروازه‌بان‌های تیم المپیک گفت: اردوی ترکیه فرصت مناسبی برای آماده‌سازی تیم است و هدف نهایی، قهرمانی در ناگویا و کسب سهمیه المپیک خواهد بود.

رضا حاج‌اسبویی، مربی دروازه‌بان‌های تیم المپیک، درباره اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه اظهار کرد: با هماهنگی فدراسیون فوتبال به ترکیه آمده‌ایم تا اردوی باکیفیتی برگزار کنیم. در این اردو سه دیدار تدارکاتی پیش‌بینی شده و نخستین مسابقه را فردا برابر یکی از تیم‌های لیگ برتر ترکیه برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: خوشبختانه همه بازیکنان در اردو حضور دارند و با هدایت غلامرضا عبدی، تیم خوبی شکل گرفته است. امیدواریم با برگزاری این اردو، بهترین شرایط را برای حضور در مسابقات ناگویا به دست آوریم. 


حاج‌اسبویی درباره اهداف تیم امید گفت: برنامه‌های ما در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است. هدف میان‌مدت، حضور موفق در ناگویا، قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر و کسب سهمیه المپیک است و در افق بلندمدت نیز به دنبال ارائه عملکردی شایسته و کسب نتیجه‌ای درخور در بازی‌های المپیک هستیم. 

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برچسب ها: المپیک ، فوتبال
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