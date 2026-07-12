رضا حاج‌اسبویی، مربی دروازه‌بان‌های تیم المپیک، درباره اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه اظهار کرد: با هماهنگی فدراسیون فوتبال به ترکیه آمده‌ایم تا اردوی باکیفیتی برگزار کنیم. در این اردو سه دیدار تدارکاتی پیش‌بینی شده و نخستین مسابقه را فردا برابر یکی از تیم‌های لیگ برتر ترکیه برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: خوشبختانه همه بازیکنان در اردو حضور دارند و با هدایت غلامرضا عبدی، تیم خوبی شکل گرفته است. امیدواریم با برگزاری این اردو، بهترین شرایط را برای حضور در مسابقات ناگویا به دست آوریم.



حاج‌اسبویی درباره اهداف تیم امید گفت: برنامه‌های ما در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است. هدف میان‌مدت، حضور موفق در ناگویا، قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر و کسب سهمیه المپیک است و در افق بلندمدت نیز به دنبال ارائه عملکردی شایسته و کسب نتیجه‌ای درخور در بازی‌های المپیک هستیم.

