وزیر امور خارجه پاکستان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایرانی خود از همه طرف‌ها خواست که مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را دنبال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سناتور محمد اسحاق دار امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت وگوی تلفنی انجام داد و در مورد وضعیت در حال تحول منطقه تبادل نظر کردند.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از طرفین خواست که مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را همانطور که در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توافق شده است، دنبال کنند.

وی همچنین تاکید کرد که گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها راه حل مناسب برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

اسحاق دار بر آمادگی پاکستان برای ادامه ایفای نقش سازنده در ترویج و حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

پیش‌تر نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر آمادگی کشورش برای کمک به پیشبرد آتش‌بس و ثبات پایدار در منطقه خواستار توقف فوری تنش‌ها شد.

عاصم افتخار احمد طی سخنرانی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: تنش‌ها به سود هیچ‌کس نیست و باید از فرصت‌های موجود برای رسیدگی مسالمت‌آمیز به همه اختلافات استفاده شود.

برچسب ها: پاکستان ، عراقچی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ما بعد از تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان دیگر مذاکره ایران با آمریکا را قبول نداریم و هم به رسمیت نمی شناسیم
فقط ما خواستار گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکا و اسرائیل و مزدورانشان هستیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
پاکستان مقصر نیست و مقصر اصلی عراقچی و... هستند که با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در اسلام آباد پاکستان مذاکره می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
سرنگونی یک موشک کروز آمریکا توسط هوافضای سپاه/ عکس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این پاکستان چه سهمی می‌برد که خودش یاامریکا ویامذاکره کنندگان ما میارندش وسط
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اتفاقاً اشتباه می کنید. با آمریکا هیچ مذاکره و خویشتنداری نباید کرد. آمریکا باید ادب شود. امیدوارم آمریکا به پاکستان حمله کنه و اون وقت ما بهش بگیم خویشتنداری کنید
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۳:۴۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یکی به این مردک پاکستانی بگوید نمی شود اینطور که اربابانت جنایت بکنند وما دست روی دست بگذاریم و اقدامی نکنیم این دفعه فرق میکند انتقام سخت ، کشتن عاملین شهادت رهبر مان و دیگر شهدایمان.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
پاکستان در زمین آمریکا بازی میکند خویشتن داری رهبر ما شهید کرده بالغ بر چند هزار مردم شهید شده پاکستان می‌گوید خویشتن دارد تو غلط میکنی دخالت کنی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یکی نیست به این پاکستان بگه بیا برو کشکت را بساو
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