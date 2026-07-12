۴ بازی سرنوشت‌ساز برای مردان والیبال ایران در هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها؛ از اوکراین تا ترکیه، مسیر دشوار، اما هیجان‌انگیز برای صعود به مرحله نهایی در پیش است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود.

بر این اساس، مسابقات هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در شهر‌های بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری خواهد شد و مردان والیبال ایران به ترتیب به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه می‌روند.

برنامه کامل دیدار‌های هفته سوم لیگ ملت‌ها به وقت تهران به قرار زیر است:


چهارشنبه ۲۴ تیرماه

ساعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد؛ کانادا – آرژانتین

ساعت ۱۰؛ بلژیک – کوبا

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – ایتالیا

ساعت ۱۴:۳۰؛ آلمان – اسلوونی

ساعت ۱۸؛ ایران – اوکراین

ساعت ۲۰:۳۰؛ بلغارستان – لهستان

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – ترکیه


پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ فرانسه – برزیل

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – چین

ساعت ۱۰؛ بلژیک – ایتالیا

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – کانادا

ساعت ۱۸؛ ایران – آلمان

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – اوکراین


جمعه ۲۶ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ چین – فرانسه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – برزیل

ساعت ۷:۳۰؛ کوبا – آرژانتین

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – بلژیک

ساعت ۱۸؛ ترکیه – اوکراین

ساعت ۲۱:۳۰؛ ایران – اسلوونی


شنبه ۲۷ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ چین – بلغارستان

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ برزیل – لهستان

ساعت ۷:۳۰؛ کانادا – کوبا

ساعت ۱۳:۵۰؛ آرژانتین – ایتالیا

ساعت ۱۸؛ ترکیه – اسلوونی

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – آلمان


یکشنبه ۲۸ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ فرانسه – لهستان

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – بلغارستان

ساعت ۶:۳۰؛ بلژیک – کانادا

ساعت ۱۰؛ کوبا – ایتالیا

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – آرژانتین

ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – ترکیه

ساعت ۱۸؛ اوکراین – آلمان

ساعت ۲۰:۳۰؛ چین – برزیل

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – اسلوونی


دوشنبه ۲۹ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ بلغارستان – فرانسه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – لهستان

در پایان مرحله مقدماتی هفت تیم برتر جدول به همراه چین (میزبان) به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ صعود خواهند کرد.

برچسب ها: والیبال ، لیگ ملت های والیبال
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