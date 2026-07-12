سخنگوی فراجا از صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی فراجا در آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، ضمن اشاره به اتخاذ رویکرد مدیریت هوشمند جمعیت توسط پلیس تاکید کرد: تمامی یگان‌های انتظامی برای تسهیل در تردد زائران و تسریع در فرآیند خروج از مرز‌های تعیین شده آمادگی کامل دارند.

سردار سعید منتظرالمهدی، با تبیین استراتژی پلیس در این مأموریت فراملی، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های جامع بر پایه تحلیل داده‌های آماری و پیش‌بینی تقاضای زائران انجام شده تا ضمن حفظ اقتدار انتظامی، بیشترین سطح از تسهیل‌گری در خدمات ارائه شود.

وی با اشاره به آمار صدور بیش از ۳۵۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون، افزود: با هدف بهینه‌سازی فرآیند‌های اداری، رویکرد پلیس از مراجعات حضوری به سمت سکو‌های دیجیتال تغییر یافته است. این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر بهره‌گیری از سامانه سخا و اپلیکیشن پلیسِ من، در کنار امکان مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و ادارات گذرنامه در سراسر کشور خاطرنشان کرد: این گذار دیجیتال، ضمن افزایش سرعت تراکنش خدماتی و کاهش زمان انتظار متقاضیان، بار مراجعات به دفاتر پلیس+۱۰ را به نحو چشمگیری تعدیل کرده است.

سردار منتظرالمهدی با تأکید بر ضرورت اعتبار سنجیِ اسناد سفر گفت: از زائران انتظار می‌رود پیش از آغاز سفر، اعتبار گذرنامه را کنترل کنند؛ چراکه بر اساس استاندرد‌های بین‌المللیِ گذرگاه‌های مرزی، داشتن حداقل شش ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.

وی در پایان، ضمن توصیه به تسریع در فرایند تعویض گذرنامه‌های فاقد اعتبار، تصریح کرد: با پیش‌دستی در انجام امور اداری، مدیریت جریان ترافیک زائران در مبادی خروجی بهبود یافته و از بروز گلوگاه‌های احتمالی جلوگیری خواهد شد؛ تمامی زیرساخت‌های فراجا تا پایان عملیات بازگشت زائران با آمادگی صددرصدی فعال خواهد بود.

برچسب ها: پلیس ، گذرنامه زیارتی
خبرهای مرتبط
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
دستگیری عامل قدرت‌نمایی فضای مجازی در خرم‌آباد
فعالیت سامانه سجاد در مرز‌های اربعین جهت تسهیل تردد زائران از اول ماه صفر
اعلام محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در اهواز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
آخرین اخبار
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
هشدار سازمان بازرسی به شرکت فرودگاه‌ها
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
شتاب‌بخشی به پروژه «سایت‌موزه ایوان ری»
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود می‌شود
ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون/ جزئیات پیشنهاد اصلاحی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
پوشش کامل بیمه زنان سرپرست خانوار در روستا‌ها
آغاز اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
ترافیک سنگین صبحگاهی در ۳ محور منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در فیروزکوه