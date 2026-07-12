سیاستمداران صهیونیست به مرگ ناگهانی سناتور ضدایرانی و جنگ‌طلب آمریکایی واکنش نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سیاستمداران صهیونیست پس از اعلام مرگ ناگهانی سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، لیندسی گراهام در روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی ابراز تاسف کردند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی صبح یکشنبه در توییتر خود نوشت: «از شنیدن خبر درگذشت ناگهانی این میهن‌پرست بزرگ آمریکایی، دوست بزرگ اسرائیل و دوست عزیزم سناتور لیندسی گراهام شوکه و دلشکسته شده‌ام.»

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم هم  روز یکشنبه در پستی به زبان انگلیسی در X گفت: «اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد.»

وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز در پیامی در ایکس به سرعت به اعلام خبر مرگ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی حامی این رژیم واکنش نشان داد و ضمن ابراز ناراحتی و تسلیت، گفت «امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد». 

بن‌گویر افزود اسرائیل همواره این دوستی، حمایت بی‌وقفه و تعهد استوار به امنیتش را به یاد خواهد داشت.

نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز در پست خود در X نوشت: «از شنیدن خبر درگذشت دوستم سناتور لیندسی گراهام بسیار متاثر شدم. آمریکا یک میهن‌پرست فداکار را از دست داده است و اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را. لیندسی در تاریک‌ترین ساعات ما با شجاعت در کنار اسرائیل ایستاد.»

منبع: جروزالم پست

برچسب ها: لیندسی گراهام ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ان شاالله ترامپ و نتانیاهو هم به زودی زود مثل اون به درک واصل میشن
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