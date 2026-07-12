باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - روح الله شهیدی‌پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی در نشست خبری یکشنبه یک ناشر در بورس تهران اظهار داشت: تاپیکو یکی از بزرگترین شرکت‌های حوزه پتروشیمی کشور است و در عموم صنایع فعال است.با مدیریت هوشمندانه از چالش‌های موجود در کسب و کار عبور خواهیم کرد تا بهترین خلق ارزش را به نفع شرکت شاهد باشیم.

وی افزود: این شرکت دارای ذی‌نفعان گسترده ای از سهامداران و فعالین حوزه پتروشیمی دارد.تمرکز بر بازدهی و ارزش بازار از مهمترین اصول‌های شرکت جهت حمایت از سرمایه سهامداران است.

او بیان کرد: شرکت به دنبال برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در راستای افزایش بهره‌وری خواهد بود.هدف اصلی حداکثر کردن خلق ارزش است که امیدواریم با مدیریت هوشمندانه در این مسیر قدم برداریم.

شهیدی‌پور،اظهار داشت: این مجموعه در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و در ۴ مرحله افزایش سرمایه داشته که در حال حاضر سرمایه شرکت به ۱۰ همت رسید.

او گفت: از سال ۱۳۹۲ وارد بازار سرمایه شد و بزرگترین سهامدار این شرکت با ۷۰ درصد مجموعه شستا است.ارزش روز در حال حاضر معادل ۳۱۰ همت بوده و ارزش پورتفوی بورسی شرکت معادل ۳۰۵ همت بوده است.

وی افزود:سود خالص تلفیقی شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ همت بوده است. مجموعه تاپیکو ۹۰ شرکت است که ۳۳ شرکت آن بورسی است،۵۰ شرکت کنترلی و ۴۰ شرکت از این مجموعه نیز غیر کنترلی است.

وی افزود: نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین دارایی شستا تاپیکو و سازمان تأمین اجتماعی است و بزرگترین دارایی میعانات جهان است.ستاره همیشه در وضعیت نرمال تولید بوده است و در جنگ تولید قابل توجهی داشت.

او گفت:نفت‌ ستاره خلیج فارس ۲۰ درصد از تولید فرآورده‌های نفتی کشور و ۳۸ تا ۴۵ درصد از تولید بنزین را در دست خود دارد.تأمین خوراک نفت ستاره تحت تأثیر جنگ قرار نگرفت.

وی افزود:ستاره چند وام ارزی داشت که در حال حاضر تسویه شده و تنها وام باقی مانده وام نیکو است. این وام قرار بود از محل تحویل فرآورده‌ها به پالایش و پخش تسویه شده است و با توجه به تصمیم دولت این وام ارزی تا ۲ سال گذشته بلاتکلیف بود است.

او گفت: این موضوع به شکل مناسبی تبیین شد و تفاهم بین سهامداران شکل گرفته و اطلاعات این امر در مجمع ستاره منتشر خواهد شد.پالایش نفت ستاره در سال گذشته ۷۸۰ همت قیمت‌گذاری شد و برای ذینفعان اصلی مسئله وام ستاره حل شده است.

او گفت:درخصوص سودآوری ستاره نمی‌توان اظهار نظر کرد، اما این مجموعه بسیار مجموعه ارزنده و ارزشمندی است.

وی یادآور شد: مهم‌ترین نکته در جنگ بحث تاب‌آوری است یکی از دلایل تاب آوری تنوع در این شرکت است.پراکندگی جغرافیایی از مهم‌ترین نکات در خصوص تاب‌آوری این شرکت است و باعث پایداری این مجموعه بوده است.