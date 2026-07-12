باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر صادقیپور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت روسازی، روانسازی تردد و بهبود خدماترسانی به کاربران جادهای در یکی از محورهای مهم استان به اجرا درآمده است.
وی اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۱۴ کیلومتر از محور ارومیه–مهاباد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش هزینههای حملونقل، بهبود کیفیت سفر و ارتقای سطح خدمات در این مسیر دارد.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه راهبردی این محور افزود: محور ارومیه–مهاباد در امتداد کریدور بینالمللی بازرگان–ارومیه–بندر امام خمینی (ره) قرار دارد و بهسازی آن علاوه بر تسهیل تردد مردم، در روانسازی حملونقل کالا و تقویت ظرفیت ترانزیتی کشور نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
صادقیپور ادامه داد: اجرای این پروژه موجب رفع نواقص روسازی، افزایش ایمنی تردد و ایجاد شرایط مناسبتر برای عبور خودروهای سواری و ناوگان حملونقل شده است و بازخوردهای مثبت رانندگان، مسافران و کاربران این محور، بیانگر رضایت عمومی از اقدامات انجامشده در حوزه نگهداری راهها است.
منبع: راهداری