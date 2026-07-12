باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز نخست مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور، دانش فریدونکنار در شهرآورد مازندرانی با یک گل از سد دریای بابل گذشت و سپاهان گرگان هم با همین نتیجه، تیم هم استیل البرز آق قلا را شکست داد.

در شهرآورد مازندرانی، دانش فریدونکنار میزبان رقابت‌ها با تک گل سیدابوالفضل حسینی در ورزشگاه شهید کریم آزادی به برتری رسید.

سپاهان گرگان هم در شهرآورد گلستانی با یک گل استیل البرز آق قلا را از پیش رو برداشت تا گام اول را محکم بردارد.

امروز در روز دوم مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور، از ساعت ۱۴، تیم‌های بازنده روز نخست دریای بابلسر و استیل البرز آق قلا به دیدار هم می‌روند.

از ساعت ۱۶ نیز دانش فریدونکنار به مصاف سپاهان گرگان خواهد رفت.