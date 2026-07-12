باشگاه خبرنگاران جوان ـ جواد محجوبی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد با اشاره به تداوم خشکسالی و تشدید تنش آبی در استان گفت: کاهش محسوس بارندگیها در سال آبی جاری، افزایش دمای هوا نسبت به سالهای گذشته، افت ذخایر آبخوانها و کاهش ورودی منابع آب تجدیدپذیر، شرایط منابع آبی استان را بیش از گذشته با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: در کنار این شرایط اقلیمی، برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی در برخی بخشهای کشاورزی و صنعتی، فشار مضاعفی بر سفرههای آب زیرزمینی وارد کرده و ضرورت مدیریت مصرف را به یک اولویت اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
محجوبی با تأکید بر اجرای سند سازگاری با کمآبی تصریح کرد: همه بخشهای مصرفکننده آب اعم از کشاورزی، صنعت و شرب باید سهم خود را در کاهش مصرف ایفا کنند و با رعایت الگوی مصرف، زمینه تحقق اهداف این سند ملی را فراهم آورند.
محجوبی ادامه داد: بخش کشاورزی با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری و همچنین بخش صنعت با استفاده از فناوریهای بازچرخانی و کاهش مصرف آب و شهروندان نیز با صرفهجویی ۲۰ درصدی در مصرف آب شرب و بهداشت میتوانند نقش مؤثری در حفظ منابع آبی استان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط کنونی تنها با مشارکت و مسئولیتپذیری همگانی امکانپذیر است و هر میزان صرفهجویی امروز، به حفظ پایداری منابع آب و تأمین نیازهای نسلهای آینده کمک خواهد کرد.
محجوبی در پایان از مردم استان خواست با توجه به گرمای کمسابقه و افزایش مصرف آب در فصل تابستان، مدیریت مصرف را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند تا ضمن حفظ پایداری تأمین آب، استان یزد بتواند با کمترین تنش از این شرایط عبور کند.
منبع؛ روابط عمومی