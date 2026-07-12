بازیکن جوان تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی در پایتخت این کشور به طرز مشکوکی جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی، اف سی ون ویک گفت: پلیس مرکزی کیپ تاون پس از کشف جسد یک مرد ۲۵ ساله در روز شنبه، ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۰۶ در محلی در جاده نظامی، اسکاتسچسکلوف، تحقیقات خود را در مورد علت مرگ این فوتبالیست آغاز کرد.

گفته می شود مسمومیت عامل مرگ وی بوده است اما اینکه خود خواسته بوده است یا سوء قصد هنوز مشخص نیست.



جیدن آدامز هافبک تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی در رقابت‌های جام جهانی در ۲ بازی در ترکیب تیم قرار گرفت و در پیروزی ۱ بر صفر این تیم مقابل کره جنوبی به عنوان ذخیره وارد بازی شد و پس از حذف این تیم از جام جهانی به کشورش بازگشت. این بازیکن ۲۵ ساله در تیم ماملودی ساندونز در کشورش فعالیت داشت.



در بیانیه‌ای اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی آمده است: اتحادیه بازیکنان فوتبال آفریقای جنوبی (SAFPU) از درگذشت نابهنگام جیدن آدامز، هافبک تیم‌های ماملودی ساندونز و بافانا بافانا، بسیار متاثر است. جیدن همین اواخر نماینده آفریقای جنوبی در جام جهانی فیفا بود و با غرور، شجاعت و تمایز، امید‌های ملت را به دوش می‌کشید. درگذشت او ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای خانواده، هم‌تیمی‌ها، باشگاه‌ها، جامعه فوتبال و کل کشور است. ما عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده آدامز، باشگاه ماملودی ساندونز، باشگاه فوتبال استلنبوش، بافانا بافانا و تمام کسانی که او در زندگی‌شان تأثیرگذار بود، ابراز می‌کنیم.



فوتبال آفریقای جنوبی بازیکنی بااستعداد، خدمتگزاری مغرور به این ورزش و زندگی جوانی را که هنوز چیز‌های زیادی برای ارائه داشت، از دست داد. روحش در آرامش ابدی باد. آدامز با وجود مرگ مادربزرگش، ماریانا، یک روز قبل از تساوی ۱-۱ مقابل چک، دو بازی از سه بازی جام جهانی آفریقای جنوبی را از ابتدا آغاز کرد.



او در آن مسابقه که در نیمه اول تعویض شد، از ابتدا به میدان رفت و همچنین در شکست ۲-۰ آفریقای جنوبی مقابل مکزیک در ترک یب اصلی قرار گرفت. او در برد ۱-۰ مقابل کره جنوبی هم به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت.



گیتون مک‌کنزی، وزیر ورزش، هنر و فرهنگ آفریقای جنوبی، گفت که پس از درگذشت مادربزرگ آدامز، با او تماس گرفته و تسلیت گفته است.



در بیانیه مک‌کنزی آمده است: من برای همیشه پاسخ فروتنانه و قدردانی او را به یاد خواهم داشت. اینکه او در آن لحظه تصمیم گرفت پیراهن ملی را بپوشد و تمام تلاش خود را برای کشورش انجام دهد، نشان دهنده عمق شخصیت و حرفه‌ای‌گری فراتر از سن اوست و نشان دهنده استعداد مرد جوانی است که آفریقای جنوبی از دست داده است.



جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در اینستاگرام خود تسلیت گفت و نوشت: «همدردی و تسلیت من، و همچنین همه اعضای فیفا و جامعه جهانی فوتبال، با خانواده، دوستان و هم‌تیمی‌های او است.

منبع espn