باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - پانته آ صدوق شهمیرزاد فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کم‌کاری تیروئید در بین کودکان شایع‌ است.کم‌کاری تیروئید اختلالی مادرزادی است.

به گفته وی، اگر کم‌کاری تیروئید در دوره نوزادی به هنگام تشخیص داده نشود بر روی هوش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد.

صدوق شهمیرزادی تاکید کرد: از علائم کم‌کاری تیروئید می‌توان به زبان بزرگ یا گریه‌های شدید اشاره کرد.

وی اضافه کرد: غده تیروئید در رشد جسمانی و تکامل ذهنی کودکان تاثیر مستقیمی دارد و تشخیص زود هنگام مشکلات تیروئیدی از چالش‌های ناشی از رشد کودکان پیشگیری می‌کند.