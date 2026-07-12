یک فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان گفت: کم‌کاری تیروئید در نوزادان سبب کاهش ضریب هوشی و رشد در کودکان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - پانته آ صدوق شهمیرزاد فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کم‌کاری تیروئید در بین کودکان شایع‌ است.کم‌کاری تیروئید اختلالی مادرزادی است.

به گفته وی، اگر کم‌کاری تیروئید در دوره نوزادی به هنگام تشخیص داده نشود بر روی هوش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد. 

صدوق شهمیرزادی تاکید کرد:  از علائم کم‌کاری تیروئید می‌توان به زبان بزرگ یا گریه‌های شدید اشاره کرد. 

وی اضافه کرد: غده تیروئید در رشد جسمانی و تکامل ذهنی کودکان تاثیر مستقیمی دارد و تشخیص زود هنگام مشکلات تیروئیدی از چالش‌های ناشی از رشد کودکان پیشگیری می‌کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: بیماری غیر واگیر ، تیروئید
خبرهای مرتبط
مفیدترین آجیل‌ها برای غده تیروئید
غربالگری سالانه ۵۰ هزار نوزاد و شناسایی ۱۵۹ مبتلا به کم‌کاری تیروئید در سال ۱۴۰۴
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آخرین اخبار
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
تاثیر منفی کم‌کاری تیروئید در رشد و ضریب هوشی نوزادان + فیلم
درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا؛ کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره در IPhO ۲۰۲۶
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از فردا
برنامه‌ریزی برای بازگشایی خوابگاه‌ دانشگاه شهید بهشتی تا اول مهر