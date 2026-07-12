باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار کرمان محمدعلی طالبی در شورای معادن استان با اشاره به دستاوردهای رویکردهای جدید استان در حوزه معادن طی یک سال و نیم گذشته گفت: تاکید شورای معادن استان بر واگذاری محدودههای معدنی با شرط ایجاد واحدهای فرآوری، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی افزود: سال گذشته بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن برای برای نخستین بار محقق و در یک مرحله به استان واریز شد و امسال نیز این پرداخت انجام خواهد شد.
استاندار کرمان گفت: با تعامل و همکاری میان استان، دستگاههای نظارتی و بنگاههای صنعتی و معدنی، اقدامات مؤثری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی انجام شده و ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفته است.
منبع: استانداری کرمان