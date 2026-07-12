باشگاه خبرنگاران جوان- سید میلاد تقوی در مجمع سالیانه هیات والیبال استان همدان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ادای احترام به مقام شامخ رهبر معظم انقلاب، عملکرد هیات والیبال همدان را شفاف و قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: آمار و ارقام موجود در هیات همدان به خوبی گویای عملکرد موفق این مجموعه است.

وی با اشاره به چالش‌های تیم‌داری در استان‌ها تصریح کرد: اگرچه بر اساس شرح وظایف قانونی، تیم‌داری از وظایف اصلی هیات‌ها نیست، اما برای توسعه والیبال در استان، تیم‌داری یکی از ارکان اصلی است. از همین رو، هیات والیبال همدان با وجود محدودیت‌ها، حمایت از ۳ تیم در لیگ دسته دوم را در کارنامه خود ثبت کرده است که این پیگیری‌ها جای قدردانی دارد.

رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت والیبال زنان اشاره کرد و گفت: میانگین قدی والیبال زنان ایران در مقایسه با کشور‌های آسیایی پایین‌تر است و با وجود برگزاری جلسات هم‌اندیشی متعدد، نتایج حاصله مطلوب نبوده است. رتبه ۶۹ دنیا در بخش بانوان نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته مسیر درستی را طی نکرده‌ایم و اکنون باید با آزمون و خطا، مسیر جدید و اصولی را برای پیشرفت این بخش پیدا کنیم.

تقوی با اشاره به تغییرات ساختاری در تیم ملی والیبال مردان و حضور سرمربی جدید، تأکید کرد: ما برای اعتلای نام مقدس ایران، تیمی با میانگین سنی ۲۲ سال ساخته‌ایم که بسیار امیدوارکننده است؛ در حالی که بهترین میانگین سنی جهان ۲۶ سال است. عملکرد پیاتزا سرمربی تیم ملی، قابل دفاع است و فدراسیون در برابر فشار‌های حاشیه‌ای، باج‌خواهی‌ها و مشکلات شخصی برخی افراد، کوتاه نخواهد آمد.

وی با تأکید بر استمرار این همکاری خاطرنشان کرد: از پیاتزا حمایت می‌کنیم و او تا پایان المپیک ۲۰۲۸ به عنوان سرمربی در خدمت تیم ملی خواهد بود. برای ما، سربلندی والیبال ایران بر هرگونه حاشیه اولویت دارد.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی کشور، افزود: با وجود روز‌های سختی که پشت سر گذاشتیم، اقتداری که ورزش ایران در عرصه بین‌المللی کسب کرده، بی‌سابقه است و مصمم هستیم این مسیر پرافتخار را با قدرت ادامه دهیم.

تقوی در حاشیه مجمع سالیانه هیات والیبال استان همدان و در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تیمداری باشگاه استقلال در لیگ برتر، گفت: از باشگاه استقلال و علی تاجرنیا بابت رویکرد جدیدش در توسعه ورزش و حضور در رشته‌های مختلف از جمله والیبال و بسکتبال تشکر می‌کنم. این باشگاه یک مجموعه ملی است و اقداماتش در توسعه ورزش در استان‌های مختلف قابل تقدیر است. والیبال نیز از این نگاه بهره‌مند شده و چند استان از فعالیت‌های این باشگاه منتفع شده‌اند.

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره انتقال امتیاز تیم استقلال به همدان گفت: اگر قرار باشد بین گنبد و همدان انتخابی صورت بگیرد، انصافاً گنبد از نظر ظرفیت والیبال و مطالبه مردمی در اولویت قرار دارد. مردم گنبد سال‌هاست با والیبال زندگی می‌کنند و حق دارند میزبان این تیم باشند. البته همدان نیز طی چهار سال اخیر روند رو به رشدی را در والیبال تجربه کرده و فاصله خود را با جایگاه اصلی‌اش کاهش داده است.

رئیس فدراسیون والیبال افزود: آخرین اطلاعاتی که دارم این است که باشگاه استقلال همچنان تلاش می‌کند تیم خود را در گنبد حفظ کند، هرچند گلایه‌هایی از مسئولان این شهر دارد. امیدوارم این مشکلات برطرف شود تا تیم در گنبد باقی بماند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز آنچه به من اعلام شده، این است که باشگاه استقلال برای فصل ۱۴۰۵ فعلاً برنامه‌ای برای حضور در گنبد ندارد، مگر اینکه توافقات لازم حاصل شود. اگر این مشکلات برطرف نشود و باشگاه از فدراسیون مشورت بخواهد، می‌توانیم درباره بهترین محل برای ادامه فعالیت این تیم راهنمایی کنیم. با این حال اگر بخواهم اولویت‌بندی کنم، اولویت اصلی با گنبد است و تنها در صورت حل‌نشدن مشکلات، گزینه‌های دیگر از جمله همدان قابل بررسی خواهند بود.

تقوی در ادامه به شایعات مطرح شده درباره روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران، اشاره کرد و گفت: طی هفته‌های اخیر برخی افراد که به اعتقاد من تأثیر جدی در میان هواداران والیبال ندارند، شایعاتی را درباره آینده پیاتزا منتشر کردند، اما روند کاری او طی دو سال گذشته مثبت بوده است.

وی ادامه داد: اگر صرفاً نتیجه‌گرا باشیم، باید بپذیریم که جوانگرایی هزینه دارد. امروز تیمی با میانگین سنی پایین در اختیار داریم و عملکرد بازیکنان مقابل تیم‌هایی مانند ژاپن و فرانسه نشان داد که آینده امیدوارکننده‌ای پیش روی والیبال ایران است. برابر ژاپن که سال‌ها یکی از رقبای دشوار ما بوده و اکنون نیز از تیم‌های موفق لیگ ملت‌ها محسوب می‌شود، بازیکنان ایران توانستند پس از عقب افتادن، بازی را به تساوی بکشانند و تنها در ست پنجم نتیجه را واگذار کنند. این نشان می‌دهد که با رفع برخی ایراد‌های فردی، این تیم توان رقابت با بهترین‌های جهان را دارد.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان برای توسعه این رشته گفت: همدان از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی مناسب به استان‌های غربی و همچنین برخورداری از نیروی انسانی توانمند، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه والیبال دارد. به همین دلیل در برنامه‌ریزی‌های فدراسیون برای غرب کشور نگاه ویژه‌ای به همدان وجود دارد و امیدواریم در برنامه‌های آینده بتوانیم اقدامات مؤثرتری برای توسعه والیبال این استان انجام دهیم. میزبانی‌ها و برنامه‌های بزرگی از سوی هیات والیبال همدان در راستای اهداف فدراسیون پیگیری شده است.