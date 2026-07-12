باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شجاعی ضمن تشریح جدول قیمت‌های مصوب جدید برای نانوایی‌های بندرعباس، افزود: این قیمت‌های افزایشی شامل، نان لواش با وزن چانه ۱۴۰ گرم به یک هزار و ۹۵۰ تومان، نان تافتون با وزن چانه ۳۲۰ گرم چهار هزار و ۴۸۰ تومان، نان بربری با وزن چانه ۴۲۰ گرم ۶ هزار و ۳۰۰ تومان و نان تافتون تنوری و دستی سنتی با وزن چانه ۳۲۰ گرم ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری از جمله دستمزد کارگری، حق بیمه، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های تحمیل شده بر واحدهای صنفی، ناچار به تعدیل و همسان‌سازی نرخ نان متناسب با تورم موجود شدیم تا ضمن حمایت از واحدهای صنفی، استمرار عرضه نان به شهروندان تضمین شود.

تشدید نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها

رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس با تاکید بر اینکه همه واحدهای نانوایی موظف به رعایت دقیق وزن چانه و پروتکل‌های بهداشتی هستند، تصریح کرد: حفظ کیفیت و وزن مصوب نان از خطوط قرمز اتحادیه است و با واحدهای متخلف در این زمینه، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

شجاعی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عدم رعایت وزن مصوب، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۲۴ (سامانه بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت) و یا شماره تلفن مستقیم اتحادیه به شماره ۰۷۶۳۲۲۳۴۸۲۰ گزارش دهند.

رییس اتحادیه صنف نانوایان بندرعباس خاطرنشان کرد: مشارکت و دیدگاه‌های مردمی، بازوی توانمند این اتحادیه در نظارت دقیق‌تر بر واحدهای صنفی و ارائه خدمات باکیفیت‌تر به همشهریان عزیز خواهد بود.