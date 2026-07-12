مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و برخورد با عوامل خرید، فروش و بهره‌برداری غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای استارلینگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس رصد‌های دقیق فنی و اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فردی که در محدوده بلوار کوهک در منطقه ۲۲ تهران اقدام به نگهداری و استفاده غیرمجاز از تجهیزات استارلینگ می‌کرد، شناسایی شد.

در ادامه این عملیات، تیم‌های عملیاتی پلیس با اجرای عملیاتی غافلگیرانه در محل حضور متهم، دو دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای استارلینگ به همراه متعلقات و تجهیزات جانبی آن را کشف و ضبط کردند.

اگرچه متهم در بازجویی‌های اولیه تلاش کرد بهره‌برداری از این تجهیزات را صرفاً به انجام مبادلات مالی محدود جلوه دهد، اما بررسی‌های فنی و تخصصی انجام‌شده بر روی داده‌های تبادل‌شده، ابعاد پنهان فعالیت وی و استفاده‌های غیرمتعارف از این بستر در راستای ارسال اطلاعات را آشکار کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اینکه برخورد با بهره‌برداری غیرقانونی از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای با جدیت در دستور کار قرار دارد، اعلام کرد اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای شناسایی و برخورد با متخلفان این حوزه به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پلیس ، استارلینک
خبرهای مرتبط
کشف فرار مالیاتی ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریالی یک شرکت در لرستان
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
دستگیری عامل قدرت‌نمایی فضای مجازی در خرم‌آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
آخرین اخبار
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
هشدار سازمان بازرسی به شرکت فرودگاه‌ها
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
شتاب‌بخشی به پروژه «سایت‌موزه ایوان ری»
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود می‌شود
ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون/ جزئیات پیشنهاد اصلاحی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
پوشش کامل بیمه زنان سرپرست خانوار در روستا‌ها
آغاز اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
ترافیک سنگین صبحگاهی در ۳ محور منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در فیروزکوه