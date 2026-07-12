باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به مرگ سناتور جمهوری خواه ضدایرانی از مرگ او ابراز تاسف کرد.

سناتور «لیندسی گراهام» یکی از بزرگترین افراد و سناتور‌هایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام می‌شود. خیلی غم‌انگیز است!

دفتر گراهام ساعتی پیش در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد اعلام کرد که لیندسی گراهام، سناتور دیرینه جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن که نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به رویارویی نظامی با ایران داشت، شامگاه شنبه مُرد.

در این بیانیه آمده است: «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور ایالات متحده، لیندسی گراهام، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.»

منبع: بریکینگ نیوز