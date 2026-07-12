رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به مرگ سناتور جمهوری‌خواه ضدایرانی از مرگ او ابراز تاسف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به مرگ سناتور جمهوری خواه ضدایرانی از مرگ او ابراز تاسف کرد.

سناتور «لیندسی گراهام» یکی از بزرگترین افراد و سناتور‌هایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام می‌شود. خیلی غم‌انگیز است!

دفتر گراهام ساعتی پیش در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد اعلام کرد که لیندسی گراهام، سناتور دیرینه جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و  یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن که نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به رویارویی نظامی با ایران داشت، شامگاه شنبه مُرد.

در این بیانیه آمده است: «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور ایالات متحده، لیندسی گراهام، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.» 

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، لیندسی گراهام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدا رو صد هزار بار شکر. این وعده خداوند است و آدمهایی این چنین ظالم و جنایکار وپست وبی شریف با مرگی عجیب نابود می‌شوند.و به بلا شرط به قعر جهنم روانه وبا اولیاش معشور می‌شوند...وان شاءاللّه بزودی ترامپ قمارباز پست جنایتکار و باند جنایتکار ش و نتانیاهو جنایتکار صهیونیستی وباند او هم به چنین دچار خواهند شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چه ناگهانی
مشکوک نیست
حتما تاریخ مصرفش برا یهودیا تموم شده بود
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به درک واصل شد،خدایا اومد اون دنیا دیگه نوبت خودته،به شهادت رسوندن رهبر شهیدمون،ملت مظلوم ایران،کودکان میناب ولامرد،شهیدان دفاع از وطن،ملت فلسطین ولبنان،عراق وافغانستان،لیبی ونزوئلا ،جزیره اپستین ووو توی کارنامه ش موجوده
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خبر مرگ ترامپ و بقیه هم ایشالا بشنویم .
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هرکه با ال علی در افتاد ور افتاد
نجاست
سقط شدی
دلمون خنک شد حالا برو جواب پس بده
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
محسن یعقوبی
۱۴:۵۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به درک واصل شد
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
انشاالله به زودی حلوای سگ زرد را خواهیم خورد
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تو هم منتظر باش خوک کثیف
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
نوبت تو هم خواهد رسید ترامپ ملعون
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اشتباه منفی شد انشالله به زودی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
احتمالا سرگیجه محیطی داشته
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
یسمت بقیه همراهانش
۱۳:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
قسمت بقیه همراهنش
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به زودی زود،قسمت ترامپ زردک هم خواهد شد.به اذن الله
۲
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تو هم بزودی پیش لیندسی ت میری

خیلی منتظر نشو
بزودی
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
انشالله نفر بعدی خودت باشی ترامپ
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ترامپ دیگه از سایه خودشم میترسه
۲
۲۳
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۱۲
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