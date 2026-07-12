دیوان محاسبات کشور، گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۱،۰۵۵،۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲،۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. به دلیل عدم پیش‌بینی منابع تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با افزایش متقاضیان در سال‌های اخیر، همچنان ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

همچنین در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، از مجموع ۹۳۶،۲۷۳ متقاضی، به ۵۳۱،۲۵۲ نفر در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۴۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، کماکان تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

برچسب ها: دیوان محاسبات کشور ، وام ازدواج
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بیچاره زوجهای جوان که باید نصفشون تن به جدایی بدن بخاطر تورم و گرانی
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