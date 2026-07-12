ازسرگیری درگیری بین آمریکا و ایران باعث گرسنگی و آوارگی بیشتر خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ازسرگیری درگیریها بین ایالات متحده و ایران، نگرانیها را درباره وخامت کمبود مواد غذایی و موج جدیدی از آوارگان افزایش داده است. اسخورد اسخوردسما، وزیر تجارت خارجی و همکاریهای توسعه هلند، گفت که این وضعیت عمیقاً نگرانکننده است.
اسخوردسما، از اعضای حزب دموکرات۶۶، در طول یک ماموریت تجاری در شانگهای گفت: «اینکه درگیری دوباره آغاز شده است، بسیار نگرانکننده است.» به گزارش دی تلگراف، او هشدار داد که این درگیری میتواند به گرسنگی و آوارگی بیشتر منجر شود.
این جنگ که در ماه فوریه آغاز شد، تنگه هرمز را تا حد زیادی مسدود کرده است. این مسیر مهم کشتیرانی، حدود ۲۰ درصد از محمولههای نفت و گاز جهان را حمل میکند. به گفته وزیر، این مسیر همچنین مسیر اصلی حمل محمولههای کود شیمیایی نیز هست.
ماهها عدم ارسال محمولههای کود از طریق این تنگه، در حال حاضر در فصل کاشت، مشکلاتی را در بخشهایی از آفریقا و آسیا ایجاد کرده است. اسخوردسما گفت: «این به معنای تأثیر بر برداشت امسال است و اگر این وضعیت برای مدت طولانیتری ادامه یابد، بر برداشت سال آینده نیز تأثیر خواهد گذاشت.»
این اختلال میتواند به گرسنگی بیشتر منجر شود و مردم را مجبور به ترک خانههایشان کند. اسخوردسما گفت که سازمانهای بزرگ امدادی در حال حاضر شاهد ترک جوامع خود توسط مردم در آفریقا و آسیا هستند.
برخی از آنها فراتر از مناطق خود حرکت میکنند. به گفته اسخوردسما، سازمانهای امدادی نسبت به آنچه «طوفان کامل» مینامند، هشدار میدهند.
منبع: شبکه ان ال هلند