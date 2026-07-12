باشگاه‌‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اکبر میرزاپور عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت وگاز و پتروشیمی در نشست خبری یکشنبه یک ناشر اظهار داشت:مهم‌ترین شرکت‌های کنترلی بورسی شرکت شامل پتروشیمی‌های خراسان، فن آوران، نفت ایرانول‌، گروه صنعتی بارز، نخ تایر صبا است.

او بیان کرد: نفت ستاره خلیج فارس مهم‌ترین شرکت غیرکنترلی غیر بورسی شرکت است. نقش‌آفرینی این شرکت در کل کشور شامل ۱۰ درصد از سهم پتروشیمی کشور است.

وی افزود: ۱۶ درصد از سهم شرکت‌های سرمایه‌پذیر از درآمدسود سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی مربوط به ستاره خلیج فارس است.

او گفت: بازدهی این شرکت تا پایان معاملات دیروز به مدت یک ساله با ۱۰۵ درصد نسبت به رقبا و شاخص های بازار بازدهی به مراتب بیشتری را شاهد بوده است.

وی گفت: علاوه بر تأمین ارز زیرمجموعه‌های خود بیش از ۰.۵ میلیون دلار ورودی ارز به کشور داشته است.

او گفت:اکثر مجامع زیرمجموعه‌های شرکت برگزار شده و مابقی نیز در حال رسیدگی هستند تا نهایت تا ۳۱ تیرماه برگزار شود.

عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت وگاز پتروشیمی تامین گفت: از برگزاری مجامع در اماکن دور از دسترس سهامداران جلوگیری شد و به دنبال برگزاری تمامی مجامع در تهران خواهیم بود.غیر از واحدهای ماهشهر تمامی واحدهای مجموعه پس از جنگ به فعالیت پرداختند.

وی ادامه داد:تنها واحدی که در حال حاضر متاثر از جنگ است مربوط به پتروشیمی فن آوران بوده که به مدار تولید باز خواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه موضوع عرضه محصولات شرکت‌های زیرمجموعه در دست پیگیری است و رشد کرده است گفت: اقدامات مناسبی در حوزه نوآوری رخ داده است.برنامه عرضه اولیه نفت ستاره خلیج فارس در دستور کار است.