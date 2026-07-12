باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مهندس مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه اجرای طرح جایگزینی چراغ‌های روشنایی پر مصرف با چراغ کم مصرف led؛ افزایش راندمان روشنایی و کاهش سالیانه مصرف انرژی برق را در پی خواهد داشت، گفت: از آغاز اجرای طرح تاکنون شاهد تحقق ۷۵ درصدی آن در سطح استان بوده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه به اندازه یک نیروگاه ۲۱ مگاواتی در مصرف برق استان صرفه‌جویی گردیده است، گفت: برآورد ریالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی با اجرای این پروژه در مقایسه با تولید انرژی در صورت احداث نیروگاه خورشیدی، ۱۳۶۵ میلیارد تومان می‌باشد.

گفتنی است: طبق محاسبات انجام شده با اجرای طرح مذکور، صرفه جویی توان حاصل شده ۹.۸ مگاوات بوده و حدود ۴۱۱۲۵ مگاوات ساعت صرفه جویی سالیانه انرژی رقم خورده است