باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشآموزی صبح امروز (یکشنبه) به ریاست محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و حمیدرضا صائبی با ۳۱ رأی از ۴۷ آرای اعضای مجمع بهعنوان رئیس جدید این فدراسیون برای دورهای چهار ساله انتخاب شد.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونها نیز در این مجمع حضور داشتند.
نرگس تقیزاده مقدم، سید مسلم رئیسی، صفدر سلطانی، حمیدرضا صائبی و شهامت عباسی کاندیداهای مورد تأیید برای این مجمع انتخاباتی بودند که عدم حضور صفدر سلطانی به منزله انصراف تلقی شد. همچنین سید مسلم رئیسی و شهامت عباسی هم پیش از فرآیند رأیگیری، از رقابت در انتخابات انصراف دادند.
در نهایت رأیگیری بین نرگس تقیزادهمقدم و حمیدرضا صائبی انجام شد. در این بین نرگس تقیزادهمقدم ۱۶ رأی و حمیدرضا صائبی هم ۳۱رآی را به خود اختصاص دادند.
حسن محمدی تا پیش از برگزاری مجمع امروز بهعنوان سرپرست فدراسیون فعالیت میکرد.