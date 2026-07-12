تفاهمنامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سازمان بهزیستی کشور امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - امروز یکشنبه ۲۱ تیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان بهزیستی کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند. حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در این مراسم با اشاره به پیشینه همکاری دو نهاد از سال ۱۳۸۶ گفت: بر اساس این تفاهمنامه که در راستای اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی منعقد شده، شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر از ۳۴ هزار نفر در ابتدای طرح، امروز به حدود ۷۱ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر ۲۰ هزار نفر به جمع بیمه‌شدگان افزوده شده، تصریح کرد: بر اساس قرارداد جدید، سازمان بهزیستی به مدت ۱۲ ماه و تا پایان سال ۱۴۰۵، حق بیمه ۱۱۵ نفر را از محل منابع خود پرداخت خواهد کرد.

قادرمرزی با تشریح ابعاد اجتماعی این طرح، خاطرنشان کرد: فقر امروز چهره زنانه به خود گرفته است؛ زنانی که نان‌آور خانواده هستند و با افزایش سن یا فوت سرپرست، توانایی مالی خود را از دست می‌دهند. خوشبختانه در حال حاضر هیچ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در مناطق هدف، فاقد بیمه نیست.

مدیرعامل صندوق با اشاره به آمار مستمری‌بگیران افزود: تا امروز یک هزار و ۱۷۸ نفر از این زنان مستمری دریافت می‌کنند و با فعال شدن پرونده ۷۰۰ نفر دیگر، تا پایان ماه جاری شمار آنان به ۲ هزار نفر خواهد رسید. از این تعداد، یک هزار و ۱۳۸ نفر مستمری بازنشستگی، ۴۲۵ نفر مستمری فوت و ۸۹ نفر نیز مستمری ازکارافتادگی دریافت می‌کنند.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه اکنون همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر از بیمه اجتماعی برخوردارند، گفت: امروز هیچ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در این مناطق وجود ندارد که فاقد بیمه اجتماعی باشد.

در ادامه حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش حمایتی سازمان قرار دارند و در سال گذشته، ۴۰ هزار نفر از این عزیزان در دوره‌های مهارت‌آموزی شرکت کرده و برای ۳۶ هزار نفر از آنها زمینه اشتغال فراهم شده است. همچنین مستمری ماهانه این خانواده‌ها بسته به تعداد اعضا، از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.

وی افزود: یکی از طرح‌های جدید و مؤثر سازمان، «طرح مراقب همراه» ویژه مادران سرپرست خانوار دارای فرزند چندقلو یا نوزاد زیر ۲ سال است که با اختصاص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی، ضمن حفظ اشتغال این مادران، از فرزندان آنها نیز مراقبت می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه به جامعه معلولان و سالمندان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار معلول و ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار سالمند در حوزه فعالیت این سازمان قرار دارند و خوشبختانه تعداد خدمات توانبخشی از ۱۱ کد به ۵۹ کد خدمتی افزایش یافته است که ۱۸ هزار نفر از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی در پایان افزود: برای حمایت از اشتغال معلولان، حق بیمه کارفرمایی آنها توسط سازمان پرداخت می‌شود و کارفرمایانی که از این افراد استخدام کنند، از این معافیت و حمایت بهره‌مند خواهند شد.

برچسب ها: صندوق عشایر ، حمایت بهزیستی ، زنان سرپرست خانوار
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