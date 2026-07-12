مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در استان ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان فعال است تا سواد پایه‌ای دانش آموزان تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در نشست هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دو شیراز در کانون شهید دو کوهکی، اظهار کرد: اساسی‌ترین دوره تحصیلی، مقطع ابتدایی است و مدیران ابتدایی کنشگران این دوره تحصیلی هستند.

او افزود: نقش مدیران بسیار مهم و راهبردی است هیچ خانواده‌ای ساختمان و فضای خوب را معیار انتخاب مدرسه فرزندش ملاک نمی‌داند بلکه آنچه معیار انتخاب مدرسه است مدیر مدرسه و تیم اوست.

کلاری تصریح کرد: سال خوبی را از لحاظ عملکرد پشت سر گذاشتیم بیش از ۳۰۰ مدرسه را در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی به بهره برداری رساندیم.

او ادامه داد: بر اثر تورم ناشی از جنگ و تحریم ها، مشکلات معیشتی وجود دارد و ما پیگیر حل مشکلات فرهنگیان هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: مدیر مدرسه کسی است که می‌تواند با برنامه ریزی، دغدغه مندی، و دلسوزی مدرسه را از بحران‌ها به سلامت بگذراند.

او اضافه کرد: مصمم هستیم برای سال آینده در خصوص نحوه آموزش ها، آماده هر شرایطی باشیم لذا انتظار می‌رود مدیران با خلاقیت و برنامه ریزی به استقبال سال آینده بروند.

کلاری گفت: در سطح استان ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان فعال است تا سواد پایه‌ای دانش آموزان تقویت شود. 

وی ادامه داد: در هنگام ثبت نام مدیران نباید شهریه دریافت کنند و در طول سال نیز مشارکت‌ها باید داوطلبانه باشد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس نیز گفت: چنان که وزیر آموزش و پرورش تاکید کردند سال تحصیلی جاری به واسطه شرایط حاکم بر کشور، یکی از دشوارترین سال‌ها بود.

ژیلا حیدری افزود: معلمان با تغییر نگاه باید وارد سال تحصیلی جدید بشوند چرا که فضای پساجنگ دارای ویژگی‌های خاصی است نیازمند تمهیدات متناسب است.

او تصریح کرد: باید بر مبنای داده ها، به سمت تصمیم سازی برویم لذا نتایج آزمون‌های پرلز و تیمز در تصمیم گیری‌های ما موثرند.

حیدری خاطرنشان کرد: پایش ارزشیابی تحصیلی در همه استان انجام و نتایج را به مناطق، شهرستان ها، نواحی منعکس کردیم تا تصمیمات لازمه اتخاذ شود..

در این نشست تعدادی از مدیران مدارس ابتدایی مشکلاتی را با مدیر کل آموزش و پرورش مطرح کردند که می‌توان به مواردی مانند؛ فرسودگی شغلی، تقلیل ساعات موظفی آموزگاران دارای سابقه بالای بیست سال، ضرورت بکار گیری مشاوران در دوره ابتدایی، ساماندهی فرآیند صدور لوح تقدیر ها، مشکلات مختلف مدارس غیر دولتی، از جمله؛ بیمه، ضرورت حمایت از مدارس غیر دولتی، شهریه ها، نظارت بر دوره‌های توانمندسازی و ارتقای کیفیت محتوای ارائه شد، ضرورت بهره گیری بیشتر از خیرین در رفع مشکل فضا‌های آموزشی و پرورشی، فرسودگی تجهیزات، افزایش انتظارات خانواده، عدم هماهنگی طرح‌های متعدد ارایه شده در مدارس، ضرورت اعمال نظر مدیران قبل از ارایه طرح ها، ضرورت یکپارچگی سامانه‌های اداری و تسهیل در دسترسی، استفاده بیشتر از ظرفیت مدیران اشاره کرد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، کلاس درس ، جبرانی ، تابستان
خبرهای مرتبط
۷۵۸۴ کلاس در مدارس فارس میزبان مسافران نوروزی خواهد بود
۴۵۰۰ دبستانی بازمانده از تحصیل در فارس به کلاس‌های درس بازگشتند
برای جبران افت یادگیری دانش آموزان کلاس جبرانی برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آخرین اخبار
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است
لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری در فارس
کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
تبدیل انبار غله به بازارچه دائم صنایع دستی در داراب
بازگشت پست آسیب‌دیده گویم به مدار
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس
آغاز برگزاری امتحانات نهایی یکصد هزاردانش آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم درفارس
بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو فارس از گزند آفت سن حفظ شد
اطلاعیه مهم شرکت برق شیراز در خصوص مدیریت اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها
عصر جدید پارکینگ‌های هوشمند در شیراز
راه اندازی ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان برای تقویت سواد پایه‌ای دانش آموزان فارس
چرخ‌های عمران شیراز در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌ایستد/ قدردانی از خدمت، تداوم راه شهداست
توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های جدید به ایروان و رامسر