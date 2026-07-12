باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در نشست هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دو شیراز در کانون شهید دو کوهکی، اظهار کرد: اساسیترین دوره تحصیلی، مقطع ابتدایی است و مدیران ابتدایی کنشگران این دوره تحصیلی هستند.
او افزود: نقش مدیران بسیار مهم و راهبردی است هیچ خانوادهای ساختمان و فضای خوب را معیار انتخاب مدرسه فرزندش ملاک نمیداند بلکه آنچه معیار انتخاب مدرسه است مدیر مدرسه و تیم اوست.
کلاری تصریح کرد: سال خوبی را از لحاظ عملکرد پشت سر گذاشتیم بیش از ۳۰۰ مدرسه را در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی به بهره برداری رساندیم.
او ادامه داد: بر اثر تورم ناشی از جنگ و تحریم ها، مشکلات معیشتی وجود دارد و ما پیگیر حل مشکلات فرهنگیان هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: مدیر مدرسه کسی است که میتواند با برنامه ریزی، دغدغه مندی، و دلسوزی مدرسه را از بحرانها به سلامت بگذراند.
او اضافه کرد: مصمم هستیم برای سال آینده در خصوص نحوه آموزش ها، آماده هر شرایطی باشیم لذا انتظار میرود مدیران با خلاقیت و برنامه ریزی به استقبال سال آینده بروند.
کلاری گفت: در سطح استان ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان فعال است تا سواد پایهای دانش آموزان تقویت شود.
وی ادامه داد: در هنگام ثبت نام مدیران نباید شهریه دریافت کنند و در طول سال نیز مشارکتها باید داوطلبانه باشد.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس نیز گفت: چنان که وزیر آموزش و پرورش تاکید کردند سال تحصیلی جاری به واسطه شرایط حاکم بر کشور، یکی از دشوارترین سالها بود.
ژیلا حیدری افزود: معلمان با تغییر نگاه باید وارد سال تحصیلی جدید بشوند چرا که فضای پساجنگ دارای ویژگیهای خاصی است نیازمند تمهیدات متناسب است.
او تصریح کرد: باید بر مبنای داده ها، به سمت تصمیم سازی برویم لذا نتایج آزمونهای پرلز و تیمز در تصمیم گیریهای ما موثرند.
حیدری خاطرنشان کرد: پایش ارزشیابی تحصیلی در همه استان انجام و نتایج را به مناطق، شهرستان ها، نواحی منعکس کردیم تا تصمیمات لازمه اتخاذ شود..
در این نشست تعدادی از مدیران مدارس ابتدایی مشکلاتی را با مدیر کل آموزش و پرورش مطرح کردند که میتوان به مواردی مانند؛ فرسودگی شغلی، تقلیل ساعات موظفی آموزگاران دارای سابقه بالای بیست سال، ضرورت بکار گیری مشاوران در دوره ابتدایی، ساماندهی فرآیند صدور لوح تقدیر ها، مشکلات مختلف مدارس غیر دولتی، از جمله؛ بیمه، ضرورت حمایت از مدارس غیر دولتی، شهریه ها، نظارت بر دورههای توانمندسازی و ارتقای کیفیت محتوای ارائه شد، ضرورت بهره گیری بیشتر از خیرین در رفع مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی، فرسودگی تجهیزات، افزایش انتظارات خانواده، عدم هماهنگی طرحهای متعدد ارایه شده در مدارس، ضرورت اعمال نظر مدیران قبل از ارایه طرح ها، ضرورت یکپارچگی سامانههای اداری و تسهیل در دسترسی، استفاده بیشتر از ظرفیت مدیران اشاره کرد.
منبع: آموزش و پرورش فارس