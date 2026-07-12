باشگاه خبرنگاران جوان - لیندسی گراهام از چهرههای بانفوذ جریان جمهوریخواه و از نزدیکترین همپیمانان سیاسی دونالد ترامپ بود و در بسیاری از پروندههای سیاست خارجی، بهویژه در قبال ایران، از مواضع تند و تقابلی حمایت میکرد.
ضدانقلاب در ادعاهای سیاسی خود همواره مطرح میکند که جمهوری اسلامی رفتنی است، اما با وجود سالها تلاش مذبوحانه و کمک از آمریکا و رژیم صهیونیستی و به راه اندازی جنگ تحمیلی علیه کشورمان دشمن به هدف شوم خود نرسیده است.
خیال خامی که ضدانقلاب و خصوصا سلطنتطلبان سعی میکنند در میان افکارعمومی القاسازی کنند، اما همواره با وقوع اتفاقات خاصی این تلنگر به آنان نهیب میزند که در رویای سیاسی باطلی غوطه ور هستند.
به طور مثال ضدانقلاب در فضای اغتشاشات مطرح میکردند که مثلا نظام برف و زمستان آن سال را نخواهد دید، اما سالها گذشته است و با وجود دسیسههای مختلف جمهوری اسلامی پابرجاست.
مرگ گراهام که سلطنتطلبان در فضای خائنانه خود مثل ترامپ وی را عموی خود خطاب میکردند یکی از همین تلنگرهای سیاسی است.
خبر حاکی از آن است که گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، بر اثر یک بیماری ناگهانی درگذشت.
او طی سالهای اخیر یکی از سرسختترین چهرههای ضدایرانی در کنگره آمریکا به شمار میرفت و بارها از سیاست فشار حداکثری و حتی اقدام نظامی علیه ایران حمایت کرده بود.
گراهام از چهرههای بانفوذ جریان جمهوریخواه و از نزدیکترین همپیمانان سیاسی دونالد ترامپ بود و در بسیاری از پروندههای سیاست خارجی، بهویژه در قبال ایران، از مواضع تند و تقابلی حمایت میکرد. وی حتی به ایرانیان توهین کرده بود و ژن ایرانیان را مورد تمسخر قرار داده بود.
او همچنین در مقاطع مختلف از ارتباط و همراهی با برخی چهرهها و جریانهای ضدانقلاب، از جمله سلطنتطلبان، حمایت سیاسی نشان داده و در نشستها و مواضع رسانهای، از ایده تغییر نظام در ایران دفاع کرده بود.
گراهام بارها آرزوی براندازی جمهوری اسلامی را مطرح کرده و مدعی شده بود که در صورت تحقق چنین سناریویی، منافع اقتصادی و مالی گستردهای نصیب ایالات متحده خواهد شد؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای یافت و از سوی منتقدان، نشانه نگاه ابزاری او به تحولات ایران و منابع اقتصادی این کشور توصیف شد.
سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی تا آخرین روزهای فعالیت سیاسی خود، از حامیان اصلی سیاستهای سختگیرانه علیه ایران و از تأثیرگذارترین صداهای جریان موسوم به «بازها» در سیاست خارجی آمریکا محسوب میشد.
یکی از سلطنتطلبان درباره خیالبافی سیاسی براندازی با افسوس مطرح میکند که قرار بود گراهام به عنوان سخنران مراسم براندازی در ایران کنار پهلوی حضور پیدا کند.
همچنین برخی از سلطنتطلبان با یادآوری حمایت وی از پهلوی و از دست رفتن یکی از حامیان تندرو ضدانقلاب خود را در فضای یتیم شده و بدون حامی تلقی کردند.
مرگ این سناتور ضدایرانی به نمادی از دروغ و رویابافی خام و باطل ضدانقلاب تبدیل شده است که سعی دارند القاسازی کنند که براندازی امری شدنی است، اما سالها گذشته و حامیان تندرو آنها هم میمیرند، اما این خیال خام باطل و باطلتر میشود.
منبع: فارس