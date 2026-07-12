باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بیست سال پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ میان اسرائیل و لبنان، اسناد نظامی محرمانه این رژیم که به تازگی از حالت طبقه‌بندی خارج شده و منتشر گردیده، تصویری دقیق از تحولات میدانی و تصمیم‌گیری‌های کلیدی آن دوران را ارائه می‌دهد.

اسناد منتشرشده از سوی آرشیو ارتش و ستاد کل اسرائیل نشان می‌دهد که پیش از وقوع جنگ، برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌هایی برای مدیریت همزمان عملیات در دو جبهه لبنان و غزه، همگام با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، صورت گرفته بود.

در این اسناد، ماجرای ربوده شدن دو سرباز اسرائیلی در منطقه زرعیت به عنوان جرقه آغاز درگیری‌ها ثبت شده است. همچنین تلفات اولیه نیروهای اسرائیلی در جریان نخستین حمله، شامل کشته‌ها و زخمی‌ها، در این اسناد قید گردیده است.

بر اساس اسناد مذکور، فرماندهی نظامی اسرائیل دستور انجام حملات هوایی گسترده و شبانه به جنوب لبنان را صادر کرد و همزمان پیش‌بینی می‌کرد که شهرهای اسرائیل در جبهه داخلی هدف حملات موشکی قرار خواهند گرفت. این عملیات‌ها در حالی انجام می‌شد که تحرکات نظامی در نوار غزه نیز به موازات آن جریان داشت.

اسناد در ادامه به دستورهای کابینه امنیتی اسرائیل اشاره دارد که بر اساس آن، عملیات زمینی تا رودخانه لیطانی گسترش یافت. این عملیات با پشتیبانی هوایی و دریایی انجام شد تا توان شلیک موشکی حزب‌الله را کاهش دهد، فشار نظامی بر این جنبش را افزایش داده و ظرفیت‌های عملیاتی آن را محدود سازد.

منبع: روسیا الیوم