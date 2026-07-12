باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - استان چهارمحال و بختیاری همواره با داشتن مناطقی بکر و دست‌نخورده، پتانسیل‌های گردشگری بی‌شماری را به نمایش گذاشته است. زهرا جوانبخت، هنرمند استان، با نگاهی حرفه‌ای و هنرمندانه، توانسته است مسیر استراتژیک و زیبای «گاو خفت» تا «چشمه خاک دالو» را در قالب مجموعه‌ای از تصاویر با کیفیت ثبت کند.

این تصاویر توجه علاقه‌مندان به طبیعت و عکاسان را به خود جلب کرده است.

انتشار این آثار نه تنها باعث معرفی بیشتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کوهرنگ می‌شود، بلکه یادآور نقش مهم هنرمندان محلی در مستندسازی و ترویج زیبایی‌های میراث طبیعی استان است.