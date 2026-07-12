رکورد دمای بیشینه شهر کرج شکسته شد

مدیرکل هواشناسی استان البرز از ثبت دماهای بی‌سابقه در برخی ایستگاه‌های هواشناسی استان خبر داد و گفت: همزمان با تداوم موج گرما، در روز بیستم تیرماه ۱۴۰۵ رکورد دمای بیشینه در تعدادی از شهرهای استان شکسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، اشتهارد با ثبت دمای ۴۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بود. همچنین دمای هوا در کرج به ۴۳ درجه سلسیوس رسید که از مقادیر کم‌سابقه و رکوردشکن برای شهر کرج به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌ها نیز به شرح زیر است:

نظرآباد: ۴۳ درجه سلسیوس 

هشتگرد: ۳۹ درجه سلسیوس

طالقان: ۳۷ درجه سلسیوس

شهرستانک: ۳۳ درجه سلسیوس

دیزین: ۳۰ درجه سلسیوس

کامران حقی‌آبی با اشاره به استقرار توده هوای گرم در منطقه، از شهروندان خواست ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای جدی بگیرند.

وی افزود: اداره‌کل هواشناسی استان البرز همچنان وضعیت جوی و روند تغییرات دما را به‌صورت مستمر پایش کرده و در صورت تداوم یا تشدید شرایط گرمایی، اطلاعیه‌ها و هشدارهای لازم را صادر خواهد کرد.

برچسب ها: رکورد گرما ، هوای گرم
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