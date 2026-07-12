باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست هماهنگی بین‌دستگاهی برای اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تاکید بر بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌های مرتبط و چالش‌های اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا، افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، دستگاه‌ها باید عملکرد، موانع اجرایی و برنامه دو ماه آینده خود را برای ارائه در نشست اوایل مهرماه آماده کنند.

وی، موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا را پروژه‌ای مشترک میان همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه تجارت دانست و گفت: پیگیری سریع توافقات و مذاکرات در قالب کارگروه‌های مشترک با اوراسیا باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری، رفع مشکلات صادرات کالا‌های کشاورزی به کشور‌های عضو اوراسیا و ارائه مستندات مربوط به چالش‌های حوزه تجارت برای پیگیری اثربخش با طرف‌های مقابل تاکید کرد.

در این نشست همچنین بر برگزاری جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مشترک با طرف اوراسیایی در حوزه‌های استاندارد، حمل‌ونقل و ترانزیت، همکاری‌های گمرکی، تجارت کالا و قواعد مبدأ تصریح شد.

مسئولیت رصد اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران، است. این سازمان پیش از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با برگزاری نشست‌های هماهنگی داخلی و جلسات تخصصی و آگاهی‌بخشی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای هرچه بهتر این موافقت‌نامه را فراهم کرده است. نشست اخیر نیز در چارچوب رصد عملکرد و مرور برنامه‌های پیش‌رو در حوزه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد برگزار شد.

در این نشست نمایندگان گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و هر یک گزارش عملکرد، چالش‌های اجرای موافقت‌نامه و راهکار‌های پیشنهادی خود را در حوزه‌های مرتبط ارائه کردند.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران