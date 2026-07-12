رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای موثر موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست هماهنگی بین‌دستگاهی برای اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تاکید بر بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌های مرتبط و چالش‌های اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا، افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، دستگاه‌ها باید عملکرد، موانع اجرایی و برنامه دو ماه آینده خود را برای ارائه در نشست اوایل مهرماه آماده کنند.

وی، موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا را پروژه‌ای مشترک میان همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه تجارت دانست و گفت: پیگیری سریع توافقات و مذاکرات در قالب کارگروه‌های مشترک با اوراسیا باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری، رفع مشکلات صادرات کالا‌های کشاورزی به کشور‌های عضو اوراسیا و ارائه مستندات مربوط به چالش‌های حوزه تجارت برای پیگیری اثربخش با طرف‌های مقابل تاکید کرد.

در این نشست همچنین بر برگزاری جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مشترک با طرف اوراسیایی در حوزه‌های استاندارد، حمل‌ونقل و ترانزیت، همکاری‌های گمرکی، تجارت کالا و قواعد مبدأ تصریح شد.

مسئولیت رصد اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران، است. این سازمان پیش از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با برگزاری نشست‌های هماهنگی داخلی و جلسات تخصصی و آگاهی‌بخشی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای هرچه بهتر این موافقت‌نامه را فراهم کرده است. نشست اخیر نیز در چارچوب رصد عملکرد و مرور برنامه‌های پیش‌رو در حوزه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد برگزار شد.

در این نشست نمایندگان گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و هر یک گزارش عملکرد، چالش‌های اجرای موافقت‌نامه و راهکار‌های پیشنهادی خود را در حوزه‌های مرتبط ارائه کردند.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران 

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، اوراسیا
خبرهای مرتبط
هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای پایداری تولید و تجارت
توسعه صادرات در گرو تغییر پارادایم تولید
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
مازندران به کریدور مهم تجاری شمال تبدیل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران به ایستگاه ۱۵۰ رسید
کلید ۱۸۸۰۰۰ واحد نهضت ملی تحویل خانواده‌ها شد
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۱ تیر
از خروج نقدینگی تا کاهش ارزش معاملات در روز سرخ شاخص بورس
کاهش بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
۴۲۰۰ مگاوات آسیب جنگ به شبکه برق کشور
آخرین اخبار
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
ترافیک سنگین در محور هراز
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۱ تیر
ناکارآمدی شبکه توزیع علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی
امکان ثبت مجدد اظهارنامه‌ها مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد
حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران به ایستگاه ۱۵۰ رسید
تولید ماهانه ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
۴۲۰۰ مگاوات آسیب جنگ به شبکه برق کشور
هدف‌گذاری دستیابی به ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با قوت پیگیری می‌شود
از خروج نقدینگی تا کاهش ارزش معاملات در روز سرخ شاخص بورس
تداوم استقرار هوای گرم در کشور تاپایان هفته/ دمای جنوب و جنوب‌غرب از ۵۰ درجه عبور می‌کند
مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد
کلید ۱۸۸۰۰۰ واحد نهضت ملی تحویل خانواده‌ها شد
کاهش بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند/ شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای مسکن
کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
افزایش تولید بنزین در جنگ تحمیلی ۴۰روزه+فیلم
روش نگهداری میوه به مدت طولانی در یخچال
دستور وزیر اقتصاد به سازمان‌های تابعه برای شفاف‌سازی مقررات کسب‌وکار پیش از اجرا
۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید صنایع انرژی بر باقی مانده است
چراغ سبز بورس به انرژی‌های پاک / ظرفیت بزرگ‌ترین نیروگاه بادی کشور افزایش پیدا می‌کند
بازگشت بیش از ۱۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق تا پایان سال
پیگیری رفع مشکلات صادرات کالا‌های کشاورزی به کشور‌های عضو اوراسیا در دستور کار قرار گرفت
پتروشیمی ماهشهر به زودی به مدار تولید بازمی‌گردد