باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای پس از مرگ ناگهانی سناتور جمهوری خواه جنگ طلب و ضدایرانی کارولینای جنوبی گفت: «سناتور لیندسی گراهام درک می‌کرد که امنیت اسرائیل و آمریکا جدایی‌ناپذیر است».

نتانیاهو مدعی شد: «او زندگی خود را وقف دفاع از آمریکا، تقویت اتحاد ما و ایستادگی برای جهان آزاد کرد.»

او ادامه داد: «اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است. آمریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داده است. من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام.»

دفتر گراهام ساعاتی پیش در بیانیه‌ای از مرگ یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن که نقش کلیدی در تشویق دولت ترامپ به رویارویی نظامی با ایران داشت، خبر داد.

منبع: تایمز اسرائیل