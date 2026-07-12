اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی هفت نفره بانوان به منظور شرکت در مسابقات آسیایی چین به میزبانی زنجان آغاز شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - اردو آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان از روز شنبه 20 تیر در زمین چمن مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز و تا 25 تیر ادامه خواهد یافت که اسامی اردونشینان به شرح زیر است: 

نگین ذاکری- ام البنین محسنی- زینب خادم- شقایق جاذبی(البرز) گلاره سهیلی- پریا آزاد ضیغم- کیمیا آزاد ضیغم – آیسا اسلامی- سارا ثمرخواه- مریم محمدی- اسما فخری- مهدیه دهقان- حدیث احمدی(تهران)ستایش شجاعی- فرشته امیری- آیدا خسروی- فاطمه مشایخی- یکتا بیدرانی(کرمان)زینب یزدی- مهدیه محمد پور(قم) محدثه عمارلو- شهرزاد مومنی- آتنا اسماعیل پور- مطهره صفاری- المیرا میرشعبانی- مهدیه کریمی- زهرا ایزانلو- نسترن فلاح حسینی- سحر کد کنی- نرگس رستگار- مژده وزیری- زهرا غفرانی(خراسان رضوی) عسل کاکایی(زنجان)ویدا بهراد(اردبیل) 
سرمربی: زهرا قربانی(خراسان رضوی) مربی: زهره عینی(کرمانشاه) 

گفتنی است مسابقات راگبی آسیایی سطح اول هفت نفره بانوان شهریورماه سالجاری به میزبانی چین برگزار می شود.

برچسب ها: فدراسیون انجمن های ورزشی ، وزارت ورزش و جوانان
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