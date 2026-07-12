رئیس شرکت مشاوره راهبردی کیلوون گروپ آمریکا گفت اهرم فشاری که تهران بر تنگه هرمز در اختیار دارد، واشنگتن را در موقعیت راهبردی دشواری قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هارلان اولمن، رئیس شرکت مشاوره راهبردی کیلوون گروپ، می‌گوید اهرم فشاری که تهران بر تنگه هرمز در اختیار دارد، واشنگتن را در موقعیت راهبردی دشواری قرار داده است.

این افسر سابق نیروی دریایی آمریکا به الجزیره گفت: «از همان ابتدا مشخص نبود که اهداف و مقاصد آمریکا در این درگیری چیست. مردم استراتژی را زیر سوال می‌برند – ایالات متحده امیدوار بود به چه چیزی دست یابد؟»

اولمن گفت که آمریکا با «مشکل بزرگی» در تبدیل برتری نظامی به مزیت راهبردی مواجه است. وی گفت: «آمریکا از نیروی نظامی استفاده می‌کند، جایی که برتری عظیمی دارد. اما آیا آمریکا می‌تواند به اندازه کافی بر ایران فشار بیاورد تا آنچه را که می‌خواهد انجام دهد و نگرش ایران را تغییر دهد؟ فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد.»

او استدلال کرد که ایران «به نظر می‌رسد از نظر راهبردی در موقعیتی برتر» نسبت به آمریکا قرار دارد. وی گفت: «تنها کاری که ایران باید انجام دهد این است که بگوید: "ما خلیج را می‌بندیم. به همسایگان خود در منطقه خلیج حمله می‌کنیم و این فشار عظیمی بر شما وارد می‌کند." تنها کاری که آمریکا می‌تواند انجام دهد ادامه حملات هوایی به اهداف خود است که به نظر من نتیجه‌ای مطلوب برای هیچ‌یک از دو طرف در پی نخواهد داشت.»

اولمن هشدار داد که این درگیری خطر تشدید به جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای را دارد، نتیجه‌ای که به گفته او اقتصاد جهانی برای جذب آن آمادگی ندارد. وی گفت: «۲۰ درصد از انرژی مورد نیاز جهان از [تنگه هرمز] عبور می‌کند. اگر این مسیر به مدت یک هفته، یک روز، یک ماه یا یک سال مختل شود، تأثیری فاجعه‌بار خواهد داشت.»

منبع: الجزیره