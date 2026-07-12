در پی شکایت مردمی، دارو‌های گیاهی و فرآورده‌های سلامت‌محور قاچاق از یک منزل مسکونی در قم کشف و از چرخه توزیع خارج شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان -در راستای تشدید نظارت بر عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور، با توجه به گزارشات و شکایت مردمی  در گشت مشترک کارشناسان اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، با اخذ مجوز و هماهنگی با مرجع  قضایی، از یک منزل مسکونی بازرسی به عمل آمد.

در جریان این بازرسی، مقادیری داروهای گیاهی و فرآورده‌های سلامت‌محور  قاچاق کشف و توقیف شد. این محصولات به دلیل عرضه خارج از شبکه رسمی، نداشتن مجوزهای قانونی و ابهام در منشأ تأمین، از چرخه توزیع خارج شدند.

پرونده این تخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه، برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به دادسرای انقلاب اسلامی استان ارجاع شد.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم از شهروندان خواست دارد فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و دارویی را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید محصولات عرضه‌شده در منازل، فضای مجازی و مراکز فاقد مجوز خودداری کنند؛ چرا که اصالت، کیفیت و ایمنی این محصولات قابل اطمینان نیست و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت افراد را به  مخاطره بیندازد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

 

برچسب ها: اخبار سلامت ، قاچاق
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