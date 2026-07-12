باشگاه خبرنگاران جوان -در راستای تشدید نظارت بر عرضه فرآوردههای سلامتمحور، با توجه به گزارشات و شکایت مردمی در گشت مشترک کارشناسان اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، با اخذ مجوز و هماهنگی با مرجع قضایی، از یک منزل مسکونی بازرسی به عمل آمد.
در جریان این بازرسی، مقادیری داروهای گیاهی و فرآوردههای سلامتمحور قاچاق کشف و توقیف شد. این محصولات به دلیل عرضه خارج از شبکه رسمی، نداشتن مجوزهای قانونی و ابهام در منشأ تأمین، از چرخه توزیع خارج شدند.
پرونده این تخلف پس از تنظیم صورتجلسه، برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به دادسرای انقلاب اسلامی استان ارجاع شد.
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم از شهروندان خواست دارد فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و دارویی را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید محصولات عرضهشده در منازل، فضای مجازی و مراکز فاقد مجوز خودداری کنند؛ چرا که اصالت، کیفیت و ایمنی این محصولات قابل اطمینان نیست و مصرف آنها میتواند سلامت افراد را به مخاطره بیندازد.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم