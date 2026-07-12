مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر امیری مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس ماده 55 آيین نامه اجرایی مدارس هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی(موسسات،مراکز، نهادها و...) که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

امیری با هشدار به خانواده ها مبنی بر اینکه فعالیت «هوم اسکول ها» غیرقانونی است افزود: همچنین تبصره همین ماده قانونی تاکید می کند؛ دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود.

مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی؛ فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.

منبع: شورای عالی آموزش و پرورش

برچسب ها: مدارس غیردولتی ، آموزش در خانه
خبرهای مرتبط
روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید؛
ثابت می‌کنیم دوگانگی سلامت و آموزش نادرست است/ اگر شبهه‌ای در سلامت دانش‌آموز وجود دارد، او را به خانه برگردانید
آموزش خودیادگیری، میراث گرانبهای والدین برای فرزندان
از سوی معاونت آموزش ابتدایی صورت گرفت؛
پاسخ به برخی سؤالات در خصوص " کرونا و تکالیف مدارس در سال آینده"
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این واژه به شدت زشت و خارجی چیه، مدرسه خانه ها معادل فارسیش که هست. کن یو آندرستند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هوم اسکول چیه بگو «آموزش درخانه» یا «مدرسه‌درخانه»
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
آره بیان توی سیستم آموزشی فشل شما بشن لیسانسه، فوق لیسانسه بیکار خوبه
شما بجای این حرفا برین سیستم اموزشی تون رو درست کنید،
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
عدم انجام وظیفه توسط آموزش و پرورش غیر قانونی است
دغدغه ی مردم جبران عقب مندگی فرزندانشان می باشد
۰
۰
پاسخ دادن
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آخرین اخبار
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
تاثیر منفی کم‌کاری تیروئید در رشد و ضریب هوشی نوزادان + فیلم
درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا؛ کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره در IPhO ۲۰۲۶
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از فردا
برنامه‌ریزی برای بازگشایی خوابگاه‌ دانشگاه شهید بهشتی تا اول مهر