مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر امیری مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس ماده 55 آيین نامه اجرایی مدارس هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی(موسسات،مراکز، نهادها و...) که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

امیری با هشدار به خانواده ها مبنی بر اینکه فعالیت «هوم اسکول ها» غیرقانونی است افزود: همچنین تبصره همین ماده قانونی تاکید می کند؛ دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود.

مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی؛ فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.

منبع: شورای عالی آموزش و پرورش