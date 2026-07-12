باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بابایی عضو هیات مدیره نیروگاه منجیل با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: تنوعسازی سبد انرژی بدون تردید اثرگذار است، چرا که انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل نداشتن سوخت فسیلی، از مزیتهای قابل توجهی برخوردار هستند و اثرگذاری آنها به مراتب بیشتر است. متاسفانه کشور ما در حوزه خورشیدی، زمینگرمایی، پیل سوختی و سایر بخشهای انرژیهای پاک نسبت به بسیاری از کشورها عقب است، در حالی که ایران از ظرفیتهای بسیار مناسب و ایدهآلی در این حوزه برخوردار است و باید از این ظرفیتها حداکثر استفاده انجام شود.
عضو هیات مدیره نیروگاه منجیل تاکید کرد: حکمرانی و سیاستگذاری در این بخش باید به گونهای باشد که برای سرمایهگذاران انگیزه ایجاد کند که خوشبختانه تا حد زیادی این انگیزهها شکل گرفته است. به عنوان نمونه، پروژههای ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی و ۵۰۰ مگاواتی بادی که اکنون در دست اجرا هستند، بر اساس مناقصه و با درآمد ارزی تعریف شدهاند.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه نیروگاهی این است که درآمدها ریالی و هزینهها ارزی است، اما در این پروژهها این موضوع به درستی پیشبینی و مدیریت شده است؛ از این رو توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بسیار اثرگذار خواهد بود و این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند.
عضو هیات مدیره نیروگاه منجیل درباره ظرفیت تولید برق بادی در کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر تولید برق بادی کشور حدود ۳۲۰ مگاوات است که نزدیک به یکسوم آن در اختیار ما قرار دارد و هدفگذاری شده است تا سال ۱۴۰۷ شاهد افزایش ۵۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه باشیم.
عضو هیات مدیره نیروگاه منجیل با اشاره به جایگاه این مجموعه در بازار سرمایه اظهار کرد: تاکنون هیچ نیروگاه تجدیدپذیری در بازار سرمایه حضور نداشته و ما در این زمینه نخستین و بزرگترین مجموعه فعال به شمار میرویم.
او درباره تاثیر عرضه ارزی برق در تالار انرژی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: این اقدام قطعا میتواند موثر باشد. اکنون نیز سیاستگذاریها در راستای اجرای ماده ۱۶ به نحوی انجام شده که از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۷، صنایع هر سال یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق تجدیدپذیرها یا تابلوی سبز انرژی تامین کنند.
عضو هیات مدیره نیروگاه منجیل ادامه داد: این سیاست میتواند به تقویت و استمرار فعالیت تابلوی سبز بورس انرژی کمک کند. بدون تردید، ایجاد تابلوی مجزای انرژی سبز برای تجدیدپذیرها یکی از بهترین و ماندگارترین اقدامات در ان حوزه بوده است.