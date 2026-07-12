باشگاه خبرنگاران جوان- فولاد خوزستان در راستای تقویت ترکیب خود برای فصل جدید، نقل و انتقالات خود را با جذب مهره‌های کلیدی در خط میانی آغاز کرد. در تازه‌ترین اقدام باشگاه خوزستانی، میلاد سرلک، هافبک فصل گذشته پرسپولیس، با قراردادی یک‌ساله به این تیم پیوست و در ترکیب شاگردان حمید مطهری قرار گرفت.

باشگاه فولاد که در هفته‌های اخیر فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات شدت بخشیده، پیش از این نیز دو مهره باسابقه را به خدمت گرفته بود. امید حامدی‌فر، هافبک سابق گل‌گهر سیرجان، با قراردادی دو ساله به فولاد پیوست و در کنار او، آرمان اکوان، مدافع باتجربه فوتبال کشور نیز با قراردادی دو ساله به خط دفاعی این تیم اضافه شد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مدیریت و کادر فنی فولاد برای ارتقای سطح کیفی تیم در فصل پیش رو است.