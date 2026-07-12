باشگاه خبرنگاران جوان - کلان‌شهر شیراز، پایتخت فرهنگ و ادب و سومین حرم اهل‌بیت (ع)، این روز‌ها شاهد یکی از بزرگ‌ترین و امیدبخش‌ترین طرح‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل شهری است؛ طرحی که با احداث هم‌زمان چندین پارکینگ طبقاتی در نقاط مختلف شهر، نویدبخش گشایشی بزرگ در گره‌های ترافیکی و ساماندهی معابر است.

شهردار کلان‌شهر شیراز با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: در راستای کاهش بار ترافیکی معابر اصلی، رفع معضل دیرینه کمبود جای پارک و افزایش دسترسی شهروندان به پارکینگ‌های عمومی، عملیات اجرایی احداث چند پارکینگ طبقاتی به‌صورت هم‌زمان در نقاط مختلف شهر آغاز شده است.

محمدحسن اسدی افزود: این پروژه‌ها که بر مبنای مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شیراز (۱۴۰۲) و با نگاهی علمی و آینده‌نگر طراحی شده‌اند، گامی بلند در جهت مدیریت یکپارچه و هوشمند ترافیک در کلان‌شهر مذهبی و گردشگرپذیر کشور به شمار می‌روند.

ظرفیتی که امید‌ها را زنده می‌کند

او با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هم‌اکنون عملیات احداث پارکینگ در سه نقطه کلیدی شهر شامل پارک‌سوار احمدی، پارکینگ غدیر و پایانه کاراندیش با ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ خودرو در حال اجرا است، اظهار داشت: همچنین احداث چند پارکینگ طبقاتی دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته که با اضافه شدن آنها، مجموع ظرفیت جدید پارکینگ‌های عمومی شهر شیراز به عدد چشمگیر ۳۵۰۰ خودرو خواهد رسید.

اسدی در ادامه با اشاره ویژه به پروژه عظیم پارکینگ و پارک‌سوار احمدی که در خیابان احمدی شمالی، یکی از پرترددترین محور‌های شهر، در حال احداث است، گفت: این مجموعه در زمینی به وسعت ۴۶ هزار مترمربع ساخته می‌شود و شامل دو بخش مجزاست؛ بخش پارکینگ سواری دارای ۴ طبقه زیرزمین و ۴ طبقه روی زمین و بخش پایانه اتوبوس نیز با ۳ طبقه زیرزمین و ۱ طبقه روی زمین طراحی شده است.

او افزود: مجموع پارکینگ سواری این پروژه حدود ۱۶۰۰ جای پارک را فراهم خواهد کرد که با توجه به موقعیت مکانی آن در یکی از شلوغ‌ترین مناطق شیراز، تأثیری شگرف در کاهش ترافیک، ساماندهی خودروها، افزایش ایمنی تردد، کاهش آلودگی هوا و نظم‌بخشی به معابر خواهد داشت.

شهردار شیراز با تأکید بر پشتوانه علمی این پروژه‌ها، تصریح کرد: جانمایی و ظرفیت‌سنجی پارکینگ‌های جدید، نتیجه بررسی‌های میدانی مستمر، تحلیل داده‌های ترافیکی و بازدید‌های کارشناسی از شبکه معابر، به‌ویژه در محدوده مرکزی و پرتردد شهر است.

او خاطرنشان کرد: توسعه پارکینگ‌های عمومی، به‌ویژه در مرکز شهر، به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌های روان‌سازی ترافیک و استفاده بهینه از عرض معابر، در اولویت قرار گرفته است.

طراحی هوشمند برای شهری آینده‌نگر

در طراحی این پارکینگ‌ها، تنها به افزایش تعداد جای پارک اکتفا نشده و به مؤلفه‌های حیاتی دیگری نظیر دسترسی آسان، ایمنی بالا، سیستم‌های هوشمند مدیریت ورود و خروج و ارتباط یکپارچه با ناوگان حمل‌ونقل عمومی توجه ویژه‌ای شده است.

شهردار شیراز در این باره گفت: نگاه ما به این پروژه‌ها، فراتر از یک سازه بتنی است؛ ما به دنبال ایجاد راهکار‌های هوشمند شهری در رفع و یا کاهش ترافیک هستیم که بتوانند در آینده نیز پاسخگوی نیاز‌های پویای شهروندان باشند.

او با ابراز امیدواری از تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها، تأکید کرد که اجرای هم‌زمان این طرح‌های بزرگ، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای حل مشکلات دیرینه ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی در کلان‌شهر شیراز است.

اسدی گفت: با بهره‌برداری از این پارکینگ‌ها، گامی مؤثر در جهت ساماندهی ترافیک، کاهش پارک‌های دوبل و توقف‌های غیرمجاز و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان عزیزمان برداشته خواهد شد. بی‌گمان، شیراز با این تحول زیرساختی، نه‌تنها به بهبود نظم ترافیکی نزدیک‌تر می‌شود، بلکه گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به شهری هوشمند، پویا و شهروندمحور برمی‌دارد.

منبع: شهرداری شیراز