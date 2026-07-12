باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در اطلاعیهای اعلام کرد که از این پس تمامی اخبار مربوط به خاموشیهای برنامهریزی شده و اضطراری، تنها از طریق کانالهای رسمی و مشخص این شرکت منتشر خواهد شد.
هدف از این اقدام، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، کاهش سردرگمی میان مشترکان و ارتقای سرعت و دقت در ارائه خدمات است.
بر اساس این اطلاعیه، مشترکان میتوانند برای استعلام برنامه خاموشی از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن خود، به پلتفرمهای زیر مراجعه کنند:
اپلیکیشن اختصاصی «برق من»
وبسایت رسمی شرکت (shirazedc.co.ir)
بات «برق من» در پیامرسان بله
کد دستوری USSD ( #۱۲۱۵۰۰ )
همچنین شرکت توزیع برق شیراز اعلام کرد که ارسال خودکار اطلاعیههای خاموشی (با برنامه و اضطراری) بر اساس شناسه قبض، از طریق نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله» به صورت الزامی و خودکار انجام خواهد شد تا مشترکان در کوتاهترین زمان ممکن از وضعیت شبکه مطلع شوند.