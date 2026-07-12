باشگاه خبرنگاران جوان - طی روز‌های دفاع مقدس ۸ ساله، فرسودگی تجهیزات انتقال سوخت و اکسید موشک‌ها، نیرو‌های موشکی را در تنگنایی جدی قرار داده بود. پس از تعمیر موقت شلنگ انتقال اکسید، با آغاز عملیات تزریق، جوش‌های آن تاب نیاورد و اکسید خطرناک با شدت در سوله پخش شد؛ اتفاقی که در کنار حضور دو سرجنگی موشک، خطر انفجاری مهیب را به وجود آورده بود.

در میان دود و بخار سمی، سید مجید موسوی به همراه یکی دیگر از نیرو‌ها با وجود خطر جانی وارد سوله شدند؛ یکی خودرو را خاموش کرد و دیگری مسیر انتقال اکسید را بست تا فاجعه مهار شود. هر دو در این عملیات دچار آسیب‌های شدید شدند، اما همان روز، نام سید مجید موسوی در کنار مردان گمنام صنعت موشکی ثبت شد؛ فرمانده‌ای که سال‌ها بعد سکان نیروی هوافضا را در ادامه راه همرزمان شهیدش به دست گرفت.