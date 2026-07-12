مرحله اعلام آمادگی متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ساعت ۱۰ صبح امروز (یکشنبه ۲۱ تیر) به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله اعلام آمادگی متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ساعت ۱۰ صبح امروز (یکشنبه ۲۱ تیرماه) به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد. در نخستین دقایق آغاز این فرآیند، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، معاونان و جمعی از مدیران این سازمان، از روند آغاز ثبت درخواست متقاضیان و اجرای فرآیند اعلام آمادگی بازدید و آن را از نزدیک دنبال کردند. 

فرآیند اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶ که امسال در مقایسه با سنوات گذشته زودتر آغاز شده، در چارچوب برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت و مطابق زمان‌بندی اعلامی کشور میزبان، با هدف فراهم شدن فرصت کافی برای انجام مراحل ثبت‌نام، معاینات پزشکی، سازماندهی کاروان‌ها و سایر هماهنگی‌های اجرایی برنامه‌ریزی شده است.

در نخستین مرحله، افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده، اما موفق به تشرف نشده‌اند، از ساعت ۱۰ صبح امروز امکان ثبت اعلام آمادگی خود را در سامانه «حج من» پیدا کردند. سایر دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع نیز بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، در روز‌های آینده و متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده وارد این فرآیند خواهند شد.

متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، لازم است اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir تکمیل یا به‌روزرسانی کرده و سپس با ورود به سامانه «حج من»، ضمن تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، مراحل اعلام آمادگی را نهایی کنند. پس از ثبت درخواست نیز مشخصات پزشک معتمد و مدارک و آزمایش‌های مورد نیاز، متناسب با سن متقاضی، از طریق پیامک ارسال خواهد شد و متقاضیان باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای انجام معاینات پزشکی به پزشک معرفی‌شده مراجعه کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت، پس از تأیید استطاعت جسمی و اعلام مبلغ علی‌الحساب، مراحل پیش‌ثبت‌نام، انتخاب کاروان و ثبت‌نام نهایی متقاضیان انجام خواهد شد. همچنین جزئیات کامل اولویت‌ها و سایر اطلاعیه‌های مرتبط از طریق درگاه‌های رسمی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت

برچسب ها: ثبت نام حج ، حج و زیارت
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