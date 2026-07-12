باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه شنبه و در پی اعلام وقوع آتشسوزی در یک انبار در روستای آبکسر از توابع شهرستان ساری، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران به محل حادثه اعزام شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد محل حادثه، انباری بوده که بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگرفته است. بر اساس شواهد موجود، از جمله قفسههای مخصوص استقرار تجهیزات، فنهای صنعتی و آثار بهجا مانده، این محل به مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز تبدیل شده بود.
بر اثر این حادثه که احتمال میرود ناشی از اتصالی یا گرمای بیش از حد تجهیزات غیراستاندارد باشد، بخشی از کابلهای خودنگهدار شبکه برق نیز دچار آسیب و سوختگی شد. آتشنشانان موفق به مهار حریق شدند.
در ادامه و پیش از حضور مأموران، مستأجر محل اقدام به خارج کردن تجهیزات کرده و از محل متواری شد.
به گفته ساکنان منطقه، وی با استفاده از یک دستگاه وانت، ماینرها را از محل خارج کرده است. موضوع با حضور پلیس صورتجلسه شد و پس از تکمیل گزارشهای آتشنشانی و مستندسازی شواهد، اقدامات قانونی و قضایی علیه متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
منبع:روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران