بر اساس اعلام شرکت توزیع برق مازندران، فعالیت یک مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در منطقه آبکسر شهرستان ساری، علاوه بر آسیب به شبکه برق، به وقوع آتش‌سوزی و انفجار هولناک منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شامگاه شنبه و در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک انبار در روستای آبکسر از توابع شهرستان ساری، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد محل حادثه، انباری بوده که به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. بر اساس شواهد موجود، از جمله قفسه‌های مخصوص استقرار تجهیزات، فن‌های صنعتی و آثار به‌جا مانده، این محل به مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز تبدیل شده بود.

بر اثر این حادثه که احتمال می‌رود ناشی از اتصالی یا گرمای بیش از حد تجهیزات غیراستاندارد باشد، بخشی از کابل‌های خودنگهدار شبکه برق نیز دچار آسیب و سوختگی شد. آتش‌نشانان موفق به مهار حریق شدند.

در ادامه و پیش از حضور مأموران، مستأجر محل اقدام به خارج کردن تجهیزات کرده و از محل متواری شد.

به گفته ساکنان منطقه، وی با استفاده از یک دستگاه وانت، ماینرها را از محل خارج کرده است. موضوع با حضور پلیس صورتجلسه شد و پس از تکمیل گزارش‌های آتش‌نشانی و مستندسازی شواهد، اقدامات قانونی و قضایی علیه متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران

برچسب ها: وقوع انفجار ، استخراج رمز ارز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تو این هپای گرم روشن کردن رمز ارزها اقدام به قتل عام مردمه
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
صاحب انبار هم باید جریمه بشه

خود مستاجر هم تمام خسارات بده


اکثر شهر نشین ها چ اونایی بومی روستا هستن یا نیستن

خانه ها روستایی میخرن ب این منظور

دوره ی برق گاز اب ، برای روستاییان رایگان یا تخفیفی بود
کاملا مورد سو استفاده این افراد گرفت


اکثر روستاییان تو شهر مقیم ند و خانه و امکانات زندگی دارند
دلیلی نداره تخفیفاتی شامل شون بشه
۰
۳
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